Álex Urtasun también apela al trabajo detrás

"Sabemos que es a vida o muerte, que no hay más opciones. El objetivo lo tenemos claro, que es ganar de más de cinco, y vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo". Así se expresaba ayer el escolta del Murcia Álex Urtasun, que apela al trabajo defensivo de los suyos en el Santiago Martín. "Hay que hacer que el Iberostar Tenerife se sienta incómodo, que no coja confianza desde el principio del partido y hacer nuestro trabajo", apuntó el navarro, que recuerda las virtudes de los universitarios. "Somos un equipo defensivo, y capaces de defender mejor de lo que lo hicimos en la ida. Ojalá que seamos capaces de ver aro con más facilidad. Lo que seguro que podemos hacer es estar concentrados para dar una vuelta de tuerca más a la defensa y no permitir que anoten fácilmente", añadió.