Carlos Ruiz renueva hasta 2019

Carlos Ruiz también vestirá de blanquiazul la próxima temporada. El central granadino y el CD Tenerife cerraron este fin de semana las negociaciones que mantenían en relación con la prórroga del contrato del futbolista. Así pues, el zaguero seguirá en la primera plantilla del conjunto chicharrero hasta junio de 2019. La próxima será, por tanto, la sexta campaña del andaluz en la entidad isleña, después de que se incorporara a ella, procedente de la SD Ponferradina, en la temporada 2013/2014, justo la primera en Segunda División después del paso de los del Rodríguez López por la categoría de bronce del fútbol español.

Durante el lustro que Carlos Ruiz lleva en la Isla, se ha granjeado el cariño de la hinchada tinerfeñista pero más aún el respeto de todos los compañeros con los que ha compartido vestuario en todo este tiempo. De hecho, es actualmente uno de los capitanes del CD Tenerife. Y es que ha contraído méritos más que suficientes para haberse hecho acreedor de todo ello. En el ámbito estrictamente deportivo, sus 169 partidos oficiales defendiendo el escudo del representativo avalan de sobra la propuesta de renovación del defensor del cuadro canario. No en vano, solo 42 jugadores han lucido más veces que él la camiseta blanquiazul.

El nuevo documento de vinculación del jugador con el club que preside Miguel Concepción se ha firmado en un momento dulce para el de Baza. A sus 34 años -cumplirá 35 el próximo mes de julio-, Carlos Ruiz se ha ganado la confianza de Joseba Etxeberria, con quien es titular desde hace tres jornadas. Sin embargo, no podrá encadenar su cuarto encuentro como integrante del once inicial del Tenerife porque no podrá ser alineado en Soria este domingo, como consecuencia de la sanción de un partido que deberá cumplir, al haber completado el ciclo de cinco cartulinas amarillas, las últimas, recibidas en los tres compromisos más recientes de su equipo. Además, el futbolista garantiza un año más de contrato en el momento deportivo más óptimo de su equipo, ahora a cuatro puntos de los play off de ascenso y desarrollando su mejor juego.

El defensa blanquiazul ha intervenido en lo que va de curso en un total de 22 encuentros de Liga, en los que ha sido capaz de anotar dos tantos, ambos en el Heliodoro Rodríguez López, ante el Real Zaragoza (1-0), en la jornada inaugural y frente al CD Numancia (1-1), en la décima entrega del campeonato. Y es que Carlos Ruiz no solo ha aportado a su escuadra en labores de contención. También ha contribuido en el apartado ofensivo, no en vano, ha conseguido sumar hasta la fecha diez dianas desde que recaló en el representativo. Una cifra que le mantiene como el tercer jugador de la actual plantilla tinerfeñista que más goles ha anotado, solo superado por Suso (25) y Samuele Longo (12).

Las primeras declaraciones del capitán del Tenerife después de hacerse pública su renovación las realizará esta tarde, antes del entrenamiento que llevará a cabo su equipo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El andaluz comparecerá en la sala de prensa para compartir sus sensaciones tras ampliar su vínculo con el que ha sido su equipo durante las últimas cinco campañas.

No obstante, Carlos Ruiz sí se expresó a través de su cuenta de Twitter, con el fin de hacer llegar su sentir a los aficionados. Simplemente se limitó a manifestar lo siguiente: "¡Feliz por seguir un año más defendiendo este escudo!". Sus compañeros, algunos a través de la misma red social y otros por privado, le han dado la enhorabuena al granadino por la noticia de su renovación.

El compromiso de Carlos Ruiz con el CD Tenerife ha sido absoluto desde que llegó a la Isla. Y en el CD Tenerife no solo han tenido en cuenta todo lo que ha sido capaz de aportar a su equipo sobre el terreno de juego, sino también su comportamiento ejemplar fuera del campo, así como su calidad humana, reconocida por sus compañeros.