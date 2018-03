Vasileiadis pide intensidad desde el salto inicial

Relajación cero. Eso es lo que pretende Kostas Vasileiadis para el partido de este miércoles en el que el Iberostar Tenerife se juega el pase a los cuartos de final de la Basketball Champions League defendiendo la renta de cinco puntos obtenida en la ida (66-71) frente al UCAM Murcia. Ninguna confianza amparada en las recientes experiencias sufridas ante el Andorra y el Zaragoza. "Queremos entrar duros y jugar bien desde el primer minuto, sobre todo en defensa, porque el domingo nos costó entrar en el partido. Cuando te enfrentas a equipos que pueden meter y empiezas dejándoles, luego es difícil pararles", argumenta el griego, que ve "necesario entrar a tope" en el choque. "No podemos pensar que tenemos cinco puntos de ventaja y que incluso podemos perder. Queremos ganar el partido y disfrutar con nuestra gente", comenta el jugador canarista en una clara declaración de intenciones y tras haber firmado el domingo su mejor encuentro con la camiseta aurinegra, yéndose hasta los 23 puntos con 5/8 en triples.

Apunta Vasileiadis que disfrutar de "cinco puntos de ventaja es una mejor situación que haber perdido", aunque admite que él y los suyos pudieron "hacerlo mejor en el último minuto, con mejores elecciones de dos o tres tiros", si bien no cree que las defensas finales fueran malas, sino mérito de Vitor Benite, que anotó dos triples seguidos. "Incluso puede que sea mejor tener cinco puntos que 11, porque seremos más duros y estaremos más concentrados en el partido", añade desde otro prisma.

Insiste Vasileiadis que el arranque del choque puede resultar fundamental. "En algunos partidos estamos empezando muy mal, sobre todo en la defensa. Estamos dejando a los rivales correr, tirar solos, y cuando tienen jugadores con calidad en el uno contra uno y tirando de fuera, luego quieres remar y vienen los problemas", reseña en referencia al duelo del domingo contra el Tecnyconta Zaragoza. "No puede pasar el miércoles porque si ellos empiezan a meter de fuera son muy peligrosos", explica igualmente, antes de valorar que si el Iberostar entre en el juego de "intercambiar canastas se hará un poco difícil ganar". "No tenemos muchísima calidad, pero cuando jugamos todos juntos, y más aún en defensa, podemos ganarle a cualquier rival, como ya lo hemos hecho con Barcelona o Valencia Basket", dijo igualmente.

En el plano personal Kostas dice sentirse "muy bien" y "muy a gusto". "Los chicos me han ayudado muchísimo y soy uno de ellos dentro del equipo", señala antes de dejar claro que su llegada ha sido para "ayudar". "Eso quiero hacer en cada partido", manifiesta. "En algunos no podré meter pero quiero hacer otras cosas para ayudar al equipo a ganar; eso es lo más importante para mí y para el entrenador", apunta solo unas horas después de haber jugado 36 minutos ante el Zaragoza. "Pensaba que estaría muy mal, pero no; voy a llegar a tope para el partido del miércoles", sentencia.