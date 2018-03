Tenerife reina en el Parque Romano

Los atletas tinerfeños fueron los grandes protagonistas del Campeonato de Canarias de Larga Distancia disputado el fin de semana en el circuito grancanario de Parque Romano con motivo de las 24 Horas Run. El podio masculino lo ocuparon Eduardo Walo Cebrián (Tenerife Trail), Juan Francisco Hernández de la Rosa (Travertoro) y Rafael Díaz (Ohana Triatlón). Cebrián, ganador absoluto de las ediciones de 2016 y 2017, no pudo revalidar su título, aunque acabó en la tercera posición absoluta con 186 kilómetros; De la Rosa fue quinto con 151 kms.; y Díaz finalizó en la séptima posición de la general con 137 kms.

Walo Cebrián explicó al término de la carrera que "empecé bastante despacio. Me tomé las cosas con calma y en las primeras horas iba situado sobre el puesto 13-15. Luego fui remontando poco a poco y llegué a situarme en segunda posición cuando ya habían transcurrido 16 horas. Pero poco más tarde las piernas dijeron basta y apenas pude seguir corriendo".

Además, un condicionante frenó al primer canario que completó la mítica Spartathlon –carrera entre Atenas y Esparta de 256 kilómetros que Walo Cebrián realizó en 2014–. "Hace dos semanas corrí la segunda edición de la Transgrancanaria 360 de 269 kilómetros y 13.000 metros de desnivel por toda la isla de Gran Canaria. Tardé 65 horas y está claro que tendría que haber descansado más de los 15 días que hice para afrontar estas 24 Horas. La cabeza me decía que no debería ir, pero el corazón me decía que si y siempre siento que les debo algo a la organización por lo bien que me han tratado cada vez que voy a correr allí", explicó.

"Es mi cuarta vez en Parque Romano y aunque otros años he pasado de los 200 kilómetros, esta ver quedé muy satisfecho de mi actuación. Además, este año el nivel era muy alto porque había muchos corredores italianos, checos, húngaros, ingleses, lituanos... Salieron muy rápido, quizá el calor les afectó y fueron cayendo poco a poco", manifestó el fondista tinerfeño, que fue claro al pedir que la Federación Canaria "promocione más el Campeonato de Larga Distancia porque solo erámos cuatro participantes masculinos y una fémina".

Rafa Díaz también acabó muy satisfecho de su participación en la prueba de resistencia grancanaria. El triatleta tinerfeño lo hizo para preparar los 6 Días de Hungría el próximo mes de mayo. "Estoy muy contento por haber repetido en el podio del Campeonato de Canarias porque este tipo de pruebas siempre son complicadas", dijo, para luego señalar que "me lo tomé como un test que había planificado con mi entrenador para el objetivo del primer semestre de este año que son las 6 Días de Hungría. Parque Romano es muy duro tanto a nivel físico como mental, porque es una recta de 500 metros y 24 horas dando vueltas y recibiendo impactos sobre esa superficie se hacen muy duras. Las piernas no me respondieron como el año pasado y sabía que el primer puesto, estando Eduardo Cebrián, era imposible. A partir de las 12 horas tuve que tirar mucho de cabeza porque las piernas comenzaron a fallar".

Rafa Díaz también se mostró "agradecido a la organización porque mima a todos los atletas y los detalles. Además, este año hubo una excelente participación de corredores extranjeros, con muchos de ellos con marcas superiores a los 200 kilómetros y que utlizaron la prueba para preparar el Europeo de Larga Distancia que este año se disputa en Timisoara (Rumanía)".

Las 24 Horas Run registraron los triunfos absolutos del italiano Enrico Maggiola, con 222 kilómetros; y María José Tomás de Aquino, con 175 kilómetros.