"En la segunda parte, el equipo sí ha demostrado carácter"

Fotis Katsikaris compareció ayer contento por la victoria de los suyos, pero también sabedor de que el partido del Iberostar tuvo muchas lagunas. "No salimos como queríamos ni con la intensidad en defensa que habíamos hablado, y ellos lo aprovecharon muy bien, castigando todas las situaciones que pudieron encontrar en nuestra defensa. Fue muy preocupante nuestra imagen en la primera parte y la manera en la que estábamos jugando. Ni usábamos las faltas ni hacíamos ese esfuerzo más que necesitábamos. Hemos metido 40 puntos, pero recibido casi 50", dijo el técnico a modo de resumen, si bien admitió que su charla en el descanso surtió efecto. "Teníamos muy claro todos que así solo era cuestión de tiempo el perder, lo que sería ya muy complicado para seguir", explicó en referencia a descolgarse de la lucha por el play off. "Hemos cambiado la actitud, estando un poco más físicos, y luego he decidido acortar un poco la rotación con la gente que por feeling y experiencia creía que estaba mejor preparada para jugar esos minutos y tratar de ganar, pero sin reproches al resto del grupo", se congratuló el griego, para destacar que "el equipo ha demostrado carácter, defendiendo muy bien y atacando de la mejor manera posible". Además, Fotis agradeció "al público que nunca ha dejado de apoyarnos, algo muy importante en los momentos complicados por los que pasó el equipo", añadió.

En el debe, Katsikaris reconoció que ayer su equipo no demostró del todo "tener la capacidad de controlar el rebote, como sí se vio en el partido contra el Murcia" y por contra "llega tarde". "No sé por qué, estamos un poquito con dudas, y nuestros rivales están un click más rápido que nosotros. Es preocupante porque sabemos que podemos defender y defender, pero si te cogen el rebote te hace mucho daño. En general no estamos defendiendo como antes", explicó el heleno. "La liga es como es y no podemos fallar más en casa. En cada partido debemos ir a tope a ganar. Está muy claro que el Iberostar Tenerife no puede ir de guapo en casa para ganar sus partidos, contra quien sea. En el momento en el que nosotros jugamos como una máquina le podemos ganar a quien sea, aquí y en cualquier cancha. Si vamos a jugar el tenis de mesa, uno para ti y uno para mí, nos estamos equivocando mucho. Sabemos cuál es la receta y lo que tenemos que hacer todos desde el principio hasta el final. Tenemos dos días para enfocar y preparar bien la batalla que tenemos contra el Murcia", concluyó.