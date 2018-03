Maldito sufrimiento, bendita victoria

Otro episodio de sufrimiento, pero esta vez con final feliz. El Iberostar Tenerife solventó ayer de forma positiva su compromiso contra el Tecnyconta Zaragoza, un duelo clave en sus aspiraciones para meterse en el play off, pero en el que los de Fotis Katsikaris no encontraron las sensaciones adecuadas hasta el tramo definitivo. Un inicio falto de intensidad atrás, lagunas ofensivas en el segundo cuarto, y la incapacidad para frenar la producción de Neal y Dragovic tras el descanso provocaron que el conjunto lagunero caminara al borde del precipicio durante muchos minutos. Solo un arreón final, liderado por Vasileiadis y Bassas, llevó el duelo hasta la prórroga (igualando un 81-86 a 30 segundos de la conclusión), un tiempo extra en el que los isleños, en estado de trance, sí fueron más reconocibles para apuntarse finalmente el triunfo.

Más allá de la victoria, que virtualmente da la salvación al cuadro lagunero y lo mantiene agarrado al vagón de los play off, el Iberostar Tenerife dejó ayer varias situaciones un tanto preocupantes (por lo repetitivo tras lo sucedido contra el Andorra) que, de no corregirlas, pueden condenarle en sus propósitos de crecimiento. Y es que un equipo que se ha caracterizado por recibir muy pocos puntos, no puede permitirse que le metan 28 tantos en solo un cuarto, una circunstancia que luego le condicionó durante buena parte del duelo. A ello se añade la escasa aportación de su fondo de armario, con integrantes de la plantilla en un papel residual (White y Allen) y otros que directamente no tienen ni hueco en la rotación (Niang y Borg). Esta situación provocó que varios jugadores apenas tuvieran descanso tras el intermedio, si bien el envite de Katsikaris acabó bien tras un epílogo de infarto. Aviso que perfectamente debe servir para que los canaristas recuperen esa chispa guerrera que tantas alegrías le ha venido reportando últimamente.

Con Ponitka en plan estelar, el arranque del Iberostar no fue del todo malo (13-9), si bien las carencias de los aurinegros quedaron enseguida al descubierto. Cuando trataron de frenar a Neal era Dragovic el que hacía daño en la continuación, y cuando se intentó evitar la descompensación interior fue el propio Neal el que se puso las botas con 14 puntos en el primer acto. Los isleños encajaban muy fácilmente, en parte porque carecían de esa intensidad y esas ayudas atrás de las que sí hacían gala en el cuadro maño (17-22). Un alto porcentaje de acierto en los visitantes (11/17) y cinco pérdidas lastraban a los laguneros, cuya superioridad en el rebote (8-3) minimizaba su desventaja (24-28).

Los desajustes continuaron en el segundo acto, algo de lo que sacaban tajada esta vez Triguero y Michalak (27-35 y 34-41). Con solo dos canastas en juego tras seis minutos de periodo, el Iberostar empezó a desesperarse delante, si bien sus 2x1 ante Neal sí encontraron continuación en las ayudas interiores. A base de sacrificio los tinerfeños volvían a meterse en partido (39-41) aunque un par pérdidas dejaban el marcador al receso en un preocupante 39-46. Por desventaja, por número de puntos encajados, y por sensaciones.

Katsikaris apostó en el arranque del tercer cuarto por buena parte de su segunda unidad, y aunque sus primeros ataques resultaran estériles, la aplicación defensiva (con Vázquez al mando) dio alas a los isleños, que corrieron cada vez que pudieron, sacaron ventajas gracias a las acciones en el poste de Beirán, y se aprovecharon del descaro en el tiro de Vasileiadis y Bassas (el equipo dio nueve asistencias en este cuarto). Así se fabricó un 9-0 (55-51) que pareció un punto de inflexión en el choque. Pero no fue así porque entre los triples de Blums y la efectividad interior de Dragovic (10 puntos en apenas cuatro minutos) los maños volvieron a tomar la delantera (63-67, 32').

Tobey salió el rescate, aguantando cada uno de los palos que recibía dentro, para igualar un duelo que entre la aparición de Vasileiadis (ocho puntos seguidos) y que Neal estaba haciendo la guerra por su cuenta, empezaba a tener color aurinegro (75-72). Pero ahí, después de 13 minutos sin ver aro, y reviviendo la pesadilla del partido de la primera vuelta, el escolta del Zaragoza sacó a relucir su clase (ocho puntos) para poner a los suyos por delante (78-82) a dos minutos del final.

Una penetración de Bellas y una descompensación defensiva que dejaba solo a Dragovic dispararon a los visitantes hasta el 81-86 (a 54" del final) y ponían muy cuesta arriba el triunfo canarista, más aún cuando en el saque de banda siguiente, tras tiempo muerto, los aurinegros regalaron el balón. Un fallo de tres por parte de Neal, un triple de Bassas y la pérdida zaragozana por tardar cinco segundos en poner la bola en juego, daban a los isleños la opción de la machada. Sin posibilidad de buscar un triple franco, Bassas no se arrugó, penetró y a aro pasado dejó una bandeja que entró llorando para llevar el duelo a la prórroga.

Estocada para los maños y subidón de moral para los locales, que mantuvieron su estado de gracia en el tiempo extra. El Zaragoza solo pudo dar respuesta a sendos triples de Bassas y Abromaitis (92-92), para acabar claudicando frente a un rival, el canarista, ya lanzado (cinco puntos de Beirán y una última canasta de Vasileiadis) tras haberle visto, muy de cerca, las orejas al lobo. Maldito sufrimiento, pero a la vez bendita victoria. Alegrón, a fin de cuentas, para encarar de la mejor forma posible el trascendental duelo del miércoles contra el UCAM Murcia.