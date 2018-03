Carlos Ruiz cumplirá una sexta temporada como blanquiazul

El zaguero andaluz ha sido titular en el conjunto isleño en los tres encuentros más recientes

Carlos Ruiz también vestirá de blanquiazul la próxima temporada. El central granadino y el CD Tenerife cerraron este fin de semana las negociaciones que mantenían en relación con la prórroga del contrato del futbolista. Así pues, el zaguero seguirá en la primera plantilla del conjunto chicharrero hasta junio de 2019.

La próxima será, por tanto, la sexta campaña del andaluz en la entidad isleña, después de que se incorporara a ella, procedente de la Ponferradina, en la temporaa 2013/2014, justo la primera en Segunda División después del paso de los del Heliodoro por la categoría de bronce del fútbol español.

Durante el lustro que Carlos Ruiz lleva en la Isla, se ha granjeado el cariño de la hinchada tinerfeñista pero más aún el respeto de todos los compañeros con los que ha compartido vestuario en todo este tiempo. De hecho, es actualmente uno de los capitanes del CD Tenerife. Y es que ha contraído méritos más que suficientes para haberse hecho acreedor de todo ello. En el ámbito extrictamente deportivo, sus 169 partidos oficiales defendiendo el escudo del representativo avalan de sobra la propuesta de renovación del defesor del cuadro canario. No en vano, solo 42 jugadores han lucido más veces que él la camiseta blanquiazul.

El nuevo documento de vinculación del jugador con el club que preside Miguel Concepción se ha firmado en un momento dulce para el de Baza. A sus 34 años, Carlos Ruiz se ha ganado la confianza de Joseba Etxeberria, con quien es titular desde hace tres jornadas. Sin embargo, no podrá encadenar su cuarto encuentro como integrante del once inicial del Tenerife porque no podrá ser alineado en Soria este domingo como consecuencia de la sanción de un partido que deberá cumplir, al haber completado el ciclo de cinco cartulinas amarillas, las últimas, recibidas en los tres compromisos más recientes de su equipo. Además, el futbolista garantiza un año más de contrato en el mejor momento deportivo de su equipo, ahora a cuatro puntos de los play off de ascenso.