El Iberia Toscal desciende de forma matemática

No pudo ser. El Tenerife Iberia Toscal cayó derrotado en su visita al Itea Córdoba CF Futsal (2-1) y perdió la categoría de forma matemática. El conjunto de Óscar García Poveda se midió a una de las escuadras que están luchando por entrar en el play off y dio la cara en todo momento. Pese a encajar pronto, Pakito en el minuto 12, el Iberia no se vino abajo y logró igualar la contienda en el minuto 30 en una acción de Marrupe. A dos minutos del final, Guille en propia puerta dio el triunfo al cuadro cordobés y consumó el descenso de los tinerfeños.