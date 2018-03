Bryan: "Presionar e ir a todas nos está yendo muy bien"

Bryan Acosta fue uno de los jugadores más destacados en la victoria del CD Tenerife ante el Real Oviedo (3-1) en la noche del pasado viernes. El centrocampista hondureño hizo un despliegue físico descomunal que completó con una asistencia a Álex Mula en la acción del tercer gol de los blanquiazules. El catracho disfruta de minutos y de la racha del equipo desde que Joseba Etxeberria se hizo cargo del banquillo, pero prefiere pecar de precavido aunque también de soñador. "Hay que ir partido a partido", defendió al término de la sesión de recuperación celebrada en el Heliodoro.

Tres puntos importantes. "Es importante seguir sumando de tres en tres y estamos satisfechos. Es un golpe anímico muy bueno y esperamos poder seguir así".

Racha. "Creo que ayer [por el viernes] la gente quedó encantada con el equipo. Volvimos a demostrar que estamos capacitados para revertir la situación. Partido a partido lo vamos demostrando. Esperemos poder estar entre los seis primeros para jugar el play off, y estando una vez dentro, hacernos fuertes ahí".

Defensa. "Es cierto que recibimos goles, pero eso no quiere decir que estemos mal en la parte de atrás. Jugamos contra rivales bastante buenos, si aprovechan sus oportunidades, también nos van a marcar. Nosotros aprovechamos nuestras oportunidades arriba y por eso marcamos muchos goles. Hay que tratar en los próximos partidos dejar la portería a cero y que el resultado sea a nuestro favor".

Presión y más presión. "Es lo que quiere el míster, apretar la salida del contrario. Me toca esa responsabilidad, y de esa forma que los compañeros de atrás tengan más aire para ir a presionar. El entusiasmo de presionar e ir a todas nos está yendo muy bien. No doy una pelota por perdida y esperamos".

´Play off´. "Hay que ir partido a partido. Sabemos que estamos cerca, y hay que tratar de sumar tres puntos cada fin de semana, para estar en puestos de play off al final de temporada. Sabíamos de la capacidad del Oviedo, es un rival directo. Vamos recortando puntos a los rivales de arriba y así presionarlos para que cometan más errores y meternos en puestos del play off".

Nuevo rol en el equipo. "Me encuentro muy bien, estoy en un gran momento. Gracias a Dios por darme las fuerzas para jugar, y agradecido al míster por la oportunidad que me da cada fin de semana en el once. Intento no defraudarlo y hacer las cosas bien. Es una posición nueva en la que nunca había estado, pero estoy para hacer lo que el míster diga y adaptarme a lo que quiere. Me falta el gol. He tenido varias opciones y no se ha dado. Espero conseguirlo el próximo fin de semana para seguir ayudando a los compañeros, contribuir en el equipo para que así gane".

Honduras. "De momento no sé nada. No sé si habrá partidos, pero de momento estoy concentrado con el Tenerife. Siempre es un orgullo jugar en la selección y representar a mi país. Cuando se escoja al seleccionador, estaré a su disposición, pero creo que no habrá partidos amistosos de la selección".