El Atlético Tacoronte abre hueco en la tabla

El Atlético Tacoronte no cesa en su empeño de lograr el ascenso directo al grupo canario de la Tercera División. El cuadro de Rayco García, sabedor del empate entre el San Lorenzo y el Glassydur Icodense, no desaprovechó la oportunidad de ampliar su ventaja al frente de la Preferente tinerfeña. Los de Barranco las Lajas dejaron encarrilada la victoria desde la primera parte con los tantos de Edu Yanes, Iván Cáceres y Yeray Chávez. Juan, de penalti, dio esperanzas a los aroneros, pero Fran Sabina no dio opción a una posible remontada.

El Glassydur Icodense mantiene la distancias con el San Lorenzo, aunque se le acerca el Cruz Santa, al rescatar un empate en el tramo final del choque. El encuentro se le puso de cara a los pupilos de Toño Dorta en la primera parte con los goles de Jorge y Ayose. En una segunda parte frenética, los de Icod de los Vinos igualaron la contienda con los goles de Samuel y Víctor, pero vieron como los aroneros cogerían, de nuevo, ventaja en la recta final a través de Raúl. Victor, quien completó su doblete, se encargó de establecer el definitivo empate en el marcador.

El Puerto Cruz encadenó su cuarta victoria consecutiva al conquistar el Francisco Suárez. En un partido con media parte para cada equipo, un solitario tanto de Aythami, a poco de comenzar el choque, dio tres nuevos puntos a la escuadra de José Antonio González Machete. Con este resultado, el bando portuense se encarama a los puestos altos de la tabla, mientras que el cuadro de Carli Perdomo, que prolonga su mala dinámica sin ganar, se complica en la tabla.

El Guancha T-Gas Santa Catalina y el Atlético Victoria medían sus fuerzas en un duelo, disputado de principio a fin, y cargado de alternativas en el juego, que terminó con un empate a uno, que aleja a los de Acentejo de la zona alta de la tabla. En el tramo final del partido, el jugador de Montefrío, Steven, se encargó de igualar el tanto inicial del visitante Chus.

El Unión Tejina salió victorioso frente al Águilas en el duelo entre equipos que pelean por alejarse de los puestos de descenso de la Preferente. El veterano zaguero Jacob se convirtió en la estrella del partido al darle tres valiosos puntos al conjunto de Eduardo de León con un certero testarazo, en el tiempo de prolongación. Con este resultado la entidad del Izquierdo Rodríguez alcanza la cifra de once triunfos en el presente curso.

El Valle Frontera se llevó una cita que se presumía como trascendental para las aspiraciones de permanencia tanto de la escuadra herreña como del Charco del Pino. En un partido con media parte para cada equipo, los de William Morales se adjudicaron tres vitales puntos merced a los tantos de Toni y Dani, ambos antes de la media hora. Con el receso, los charqueros insistieron en busca de acortar distancias, más si cabe después de la expulsión del local Carlos.

El Santiago del Teide padeció, una vez más, su falta de capacidad física para afrontar las segundas partes. El conjunto de Eduardo Calderón se volvió a desinflar en un partido en el que se puso con ventaja en la primera parte merced al tanto de Tana. Con el receso, el Cruz Santa no solo igualó la contienda a través de José Luis, sino que retomó a la senda de la victoria merced a un doblete de Texe. Los pupilos de Antonio Luis asaltan la tercera plaza de la categoría.

El Juventud Laguna no pudo brindar la cuarta victoria del curso a su afición. El colista de la Preferente tinerfeña fue incapaz de derrotar a un Portezuelo Tegueste, que terminó la contienda con nueve jugadores. Con este resultado, la escuadra de la Ciudad Deportiva Los Laureles suma un nuevo punto en sus aspiraciones de lograr la permanencia en la categoría. Por su parte, los de Jafet Ravelo continuarán en el farolillo rojo de la tabla.

Sorpresa en Los Cuartos. Orotava y Florida disputaban un duelo de máxima rivalidad, con un escenario inmejorable y unas gradas repletas de un público que respondió a la expectativa del duelo. Sin embargo, cuando el partido iba por el minuto 66 y con cero a uno en el luminoso, merced al tanto del visitante Darío, el colegiado decidió suspender el choque.

Lo hizo, presuntamente, al considerar que el entrenador visitante Toño Hernández, así como su delegado, una vez habían sido expulsados, debían abandonar la zona que se encuentra detrás de los banquillo de Los Cuartos. El colegiado decidió dar por terminado el partido cuando Toño Hernández se acercó al banquillo a dar instrucciones a uno de sus jugadores, aunque sin acceder al área técnica. En ese preciso instante, el Florida jugada con dos menos, por las también expulsiones de Fabio y Diego.