El Team Concepción acumula éxitos en 2017

El Team Concepción es el equipo con mayores éxitos deportivos de La Isla de La Palma y uno de los mejores de Canarias: cinco títulos nacionales logrados por Santi Concepción en el Campeonato de España de Rallies lo confirman. Pasado ya un tiempo, el equipo vuelve a brillar, ahora en los circuitos, concretamente en el Karting.

El pasado fin de semana pasado se entregaban los premios a la temporada de Canarias y Provincial de Tenerife de Automovilismo 2017 en todas sus categorías. Santi Concepción, con sus 13 años, Diego Concepción, de 10 años, y Aday Bencomo, de 11 años, recogían sus respectivos premios.

Santi Concepción, en la categoría Junior, y Diego, en la de alevines, son exclusivamente los únicos pilotos que, sin tener una prueba en su isla, han ganado todo en el archipiélago del motor: campeones de Canarias, Provincial de Las Palmas e Insular de Tenerife, sumando su sexto puesto en el Campeonato Internacional de Portugal y tercero de Aragón. Así mismo, el tercer integrante del equipo, Aday Bencomo, se subía al tercer escalón del Campeonato de Canarias e Insular de Tenerife de la categoría cadete.

La temporada 2017 quedará en el recuerdo como un salto de calidad y eficacia, más de 30 carreras en un año lleno de viajes, entrenos y sacrificio en pistas de Canarias, España y fuera de ella, hacen que el Team Concepción siga siendo un equipo de alto rendimiento. La temporada 2018 sigue siendo algo incierta para los deportistas palmeros, ya que todavía no han podido completar el presupuesto que se necesita para participar a lo largo de ella en varios campeonatos de ámbito nacional e internacional.

El laureado piloto palmero y ahora director deportivo, Santi Concepción senior, lo confirma: "Es increíble cómo pilotan estos niños, el gran sacrificio que hay detrás de estas competiciones, las 10 horas de entrenamientos durante tres días justo antes de cada carrera, que la combinan con sus estudios cuando regresan al hotel. Es una pena que me esté encontrando con tantos problemas para conseguir cerrar los presupuestos, pero más pena da cuando aún no he cobrado por ejemplo el patrocinio de la temporada pasada de algunos sponsors. Tenemos fe que saldremos adelante y seguimos trabajando para ello. Quiero agradecer a los miles de personas que nos apoyan a lo largo del año y sus emotivos mensajes, así como a los medios de comunicación por apoyar cada vez que somos noticia".