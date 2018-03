Félix Brito y Javier Afonso inician la temporada a lo grande

Félix Brito, al volante de su Subaru Impreza WRC S7, y Javier Afonso, a bordo de su Speedcar S2, fueron los vencedores de la X Subida El Tanque en las categorías de Turismos y Barquetas, respectivamente. La prueba norteña daba inicio al Campeonato de Tenerife de Montaña y la casi treintena de equipos que se dieron cita dieron lo mejor de sí mismos.

Las Barquetas ofrecieron un gran espectáculo. Prueba de ello es la igualdad que hubo entre los cuatro pilotos presentes en El Tanque. Javier Afonso mostró claras sus intenciones desde la manga de entrenamientos, en la que marcó el mejor tiempo con 2:56.875. Detrás de él, afinando sus monturas, Javier Rodríguez (BRC 05 Evo), con 3:01.523; Benito Martín (BRC Evo X), con 301820; y Juan Manuel Alonso (Speedcar GTR), con 3:07.591. Las cosas se pusieron serias en la primera manga oficial, en donde todos rebajaron considerablemente sus registros. Así, Afonso se fue a 2:50.422; Rodríguez se acercó hasta 2:52.894; Martín marcó 2:54.321; y Alonso hizo 3:02.710. Con todo por decidir, la segunda especial confirmó los puestos, eso sí, de nuevo con una mejoría en los cronos. Javier Afonso se hizo con la victoria al cerrar su participación con 2:48.813, el mejor tiempo de todos los participantes de la edición 2018 de la Subida El Tanque; Javier Rodríguez se hizo con la segunda plaza gracias a su 2:50.087; y Benito Martín con la tercera al firmar 2:54.218. Juan Manuel Alonso cerró la clasificación con 3:00.826.

En Turismos, la lucha fue más dispar porque Félix Brito dejó bien claro que era el favorito y lo iba a demostrar en los 4,5 kilómetros de la rampa norteña. En los entrenamientos, el veterano piloto no quiso exprimir a su Subaru y aún así marcó el mejor crono con 3:07.652. A menos de dos segundos se clasificó José Alberto Díaz (Mitsubishi Evo X), con 3:09.433; con Fran Suárez (Citroën DS3) y Roberto González (Mitsubishi Evo X) un poco más alejados al marcar 3:14.031 y 3:14.576 , respectivamente. Fue precisamente este último el que se alzó con el liderato provisional al marcar 3:05.695 en la primera manga oficial, en la que Brito no llegó a meta. Tras González se clasificaron entonces Díaz (3:06.448), Suárez (3:09.588) y el Mitsubishi Evo VII de Ulises Lorenzo (3:11.143). La segunda y definitiva subida reglamentaria fue la que sirvió para dar forma a la clasificación general. Aquí fue donde Félix Brito se desató, pisó a fondo y paró el crono en un grandísimo tiempo de 2:59.967 siendo el único participante de la categoría de Turismos en bajar de los 3 minutos. La segunda plaza fue para José Alberto Díaz, que con 3:05.388, se hizo acreedor de la segunda posición final, relegando a Roberto González a la tercera puesto que su 3:06.330 no fue mejor que su propio registro de la primera manga. Ulises Lorenzo acabó cuarto con 3:08.953, con Fran Suárez cerrando el 'Top 5' con 3:09.302.