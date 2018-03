Dosis de ilusión a base de fútbol

Este Tenerife está imparable. Cuatro victorias en cinco partidos e imbatido con Joseba Etxeberria en el banquillo. El mensaje del vasco ha calado en su equipo, que ya desarrolla un fútbol más reconocible. La intensidad y el sacrificio se han convertido en sus señas de identidad y a partir de ahí ha encontrado el fútbol que deseaba, el que te hace ganar en esta categoría, que no es otro que ahogar, robar y ser letal arriba. Tal y como juega el representativo ahora pensar en los play off no parece ya una quimera. Soñar es gratis y la ilusión necesaria.

Solo dos cambios realizó en su once el preparador guipuzcoano con relación al del partido anterior. Sorprendió la elección de Camille, en detrimento de Raúl Cámara, para el lateral izquierdo, y más esperada fue la decisión de apostar por el capitán Suso para cubrir la vacante dejada por el lesionado Juan Villar. Difícil papeleta para el tacuense, ya que el onubense había dejado el listón muy alto en sus actuaciones más recientes.

No comenzó el Tenerife tan dominante como en sus últimos partidos como local. De hecho fue el Oviedo el que golpeó primero, a través de un golpe franco con el que Saúl Berjón trató de pillar desprevenido a Dani, quien supo reaccionar a tiempo y con acierto (2'). Poco a poco, el cuadro isleño fue ganando terreno y comenzó a merodear el área rival, aunque, en principio sin crear excesivo peligro. A los de Etxeberria les costaba penetrar la línea de cinco que el Oviedo había dispuesto en el fondo, con lo que las ocasiones de gol de los de casa tardaban en llegar.

Sin embargo, los asturianos volvían a disfrutar de una segunda oportunidad, con un cabezazo de Cristian Fernández tras una falta (15'). De nuevo, el Tenerife pasaba apuros a balón parado. El Tenerife quería pero no lo dejaban. Y cuando el juego no te conduce a tu destino, hay que tratar de explotar otros recursos, como el talento. Así hizo la escuadra chicharrera. Buscó a su jugador referencia arriba, a su máximo goleador, con un pase lejano de Carlos Ruiz y el italiano se encargó del resto. Controló y a la media vuelta fusiló desde la frontal a Alfonso Herrero. El cuadro insular está de dulce y eso se percibe en las acciones de sus futbolistas. Lo que antes no entraba ahora sí sale, producto de la confianza que los últimos resultados han hecho ganar a los jugadores blanquiazules.

El Oviedo no se podía creer que fuera perdiendo un partido que había controlado hasta el tanto local. Con las líneas enemigas menos rígidas, los canarios comenzaron a encontrar más campo para tocar y a someter a sus adversarios. Y eso que los dirigidos ayer por Juanjo Carretero -Anquela no pudo sentarse ayer en el banquillo por sanción- no bajaban su intensidad y esfuerzo. El numeroso público que se dio cita ayer en el Heliodoro jaleaba a los suyos al son del cántico "sí se puede" y sus jugadores respondían con generosidad en la intensidad. La afición se siente ahora más orgullosa que nunca de los suyos y esa comunión entre ellos y su equipo se refleja sobre el terreno de juego. Ese sentimiento fue incluso a más con el segundo tanto, que llega en una jugada confusa, ya que Longo había sido objeto de falta y cuando todo el mundo esperaba que el colegiado sancionara la infracción, Mula, que pasaba por allí, soltó un zapatazo con el que logró batir por la escuadra a Herrero. Con dos goles de ventaja y la moral por los cielos se marchaba el Tenerife al vestuario.

Nada más reanudarse la contienda, Fabrini pudo recortar distancias pero su remate desde dentro del área se estrelló en Alberto (48'). Al Oviedo no le quedaba más remedio que adelantar sus líneas y correr más riesgos. De ello trataban los de Etxeberria sacar provecho, por medio de contragolpes. De esa manera llegaron dos acciones ofensivas suyas que Bryan Acosta no consiguió definir con eficacia (52'). Poco después era Mula el que tampoco acertaba en el remate (54'). Y luego era Alberto el que desperdiciaba un mano a mano con el meta rival (60').

La sentencia no llegaba y ya se sabe que en el fútbol cuando uno perdona mucho, lo termina pagando. Así que llegó el gol con el que recortaba distancias el Oviedo. Sería, cómo no, con un testarazo después de una falta y su autor, Forlín. Quedaba un mundo por delante pero a los asturianos le pudo la ansiedad por empatar y no tomaron las precauciones necesarias atrás y tanto el cántaro fue a la fuente que el Tenerife pudo anotar por fin el tanto de la tranquilidad, por mediación de un Mula que marcaba su tercera diana como blanquiazul y que posteriormente sería despedido con una sonora ovación por su hinchada cuando fue sustituido. Del 3-1 al final los jugadores anfitriones, especialmente Alberto, se dedicaron a deleitar a sus aficionados, quienes volvieron a rescatar la ola de las grandes gestas para poner la guinda a un nuevo triunfo tinerfeñista.