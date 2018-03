Felices por el resultado de Murcia

Los jugadores del Iberostar Tenerife son conscientes de que ni mucho menos está todo hecho pero sí consideran que se ha logrado dar un paso muy importante hacia la siguiente ronda de la Basketball Champions League. Los aurinegros vencieron por cinco puntos (66-71) al UCAM Murcia y ahora deberán rematar la clasificación el próximo miércoles en el Palacio Insular Santiago Martín.

Rodrigo San Miguel expresó su satisfacción por haber conseguido ganar y adquirir cierta ventaja, aunque no muy amplia, para el choque de vuelta y más aún cuando entiende que su equipo no empezó de la mejor manera posible el enfrentamiento de este miércoles. "Habíamos jugado en liga hace tres semanas en este escenario y perdimos. Entonces no nos salió un buen partido y hoy ha sido un poco diferente. Sí que hemos cambiado cosas porque nos conocemos tanto que había que cambiar pero creo que nos ha salido bien. Empezamos regular pero nos entonamos en el segundo cuarto, donde hemos estado más acertados. En el tercero también arrancamos bien y logramos una renta de diez u once puntos que debimos mantener. Una lástima que nos metieran dos triples consecutivos al final y se bajara a cinco puntos . Sin embargo, estamos contentos porque era un campo complicado y es difícil ganar en él. Al final nos llevamos esta renta para la vuelta", comentó.

El base del Iberostar Tenerife confesó que él y el resto de su equipo había acudido a Murcia con el fin de "disputar el partido, a hacer que fuera lo más reñido posible y conseguir un resultado asequible para la vuelta". "Esto era solo una primera parte de una eliminatoria, así que llevarnos una renta de cinco puntos para el segundo encuentro es un buen resultado", completó.

Gran ambiente para el domingo

Sin tiempo para casi saborear el triunfo de Murcia, el CB Canarias pretende crear el mejor ambiente posible en el Santiago Martín de cara al choque de este domingo, en el que el represenativo del baloncesto tinerfeño recibe al Tecnyconta Zaragoza. Los planes de la entidad sonllevar a cabo diferentes acciones que contribuyan a implicar al máximo a los aficionados locales, tales como concursos y sorpresas. Todo esto correrá a cargo en esta ocasión de Mutua Tinerfeña, en el marco de la campaña "Siempre contigo", iniciativa que celebra los 85 años de vida de la empresa aseguradora.