Beirán: "En casa no se nos puede escapar ninguna victoria más"

Javi Beirán lo tiene claro: no puede haber más derrotas en el Santiago Martín para pensar en el play off. "Prohibido no hay nada, pero sí es muy importante si no nos queremos descolgar. La semana perdimos una gran oportunidad de seguir entre los ocho primeros si hubiéramos ganado a un rival directo; ahora tenemos menos margen y en casa no se nos puede escapar ninguna más", ha señalado en rueda de prensa el alero canarista en relación a la visita a la Isla del Tecnyconta Zaragoza, para recordar en este sentido que "quedan muchas visitas complicadas contra equipos de Euroliga".

No esconde Beirán que en le vestuario aurinegro hay "muchas ganas de que llegue el partido tras la última derrota en casa contra el Andorra. "El ganar en la Champions, ante un rival duro, nos ha dado un poco de motivación para este domingo. Tenemos pocos días para prepararlo y debemos salir con todo", resaltó el madrileño, que espera contar con "el apoyo de la afición". Además, cree Javier, que no estaría mal mantener las buenas prestaciones del miércoles ante el UCAM Murcia. "Controlamos con el ritmo que quisimos, algo que contra el Andorra no fuimos capaces ya que pusieron una defensa que nos costó mucho atacar, y eso nos pasó factura tanto delante como detrás".

Con el recuerdo de lo sucedido en el duelo de la primera vuelta, cuando Gary Neal ejecutó a los canaristas con 30 puntos tras el descanso, el plus de motivación es extra. "Allí estuvimos dominando toda la primera parte, pero en la segunda, y sin faltar al respeto al resto, un espectacular Gary Neal nos ganó el partido él solo", destaca Beirán, sabedor de la necesidad de "defenderle" como uno de "los aspectos principales" del choque del domingo, al margen de que la llaga da al banquillo de Pep Cargol parece haber dado otro aire a los maños. "A veces los cambios de entrenador, más que variar en el juego lo hace sobre todo en el espíritu, la actitud y las ganas con las que afrontas los partidos", señala el alero sobre el sustituto de Jota Cuspinera.

Pero más allá de minimizar las cualidades del próximo rival en la Liga Endesa, Beirán entiende que más prioritario aún es que el Iberostar Tenerife ofrezca su mejor imagen. "También es importante el cómo juguemos nosotros y el ritmo que llevemos. Habrá que tener en cuenta a sus jugadores, pero nosotros debemos hacer nuestras cosas bien, jugar bien en ataque porque a veces nos condiciona la defensa y eso lo pagamos", argumenta el dorsal 33 aurinegro, que señala especialmente al "rebote defensivo". "Por lo general los partidos en los que no lo controlamos, sufrimos. Y al revés. Generalmente las defensas son buenas, pero a veces nos castigan con el rebote y damos segundas oportunidades, a veces muy sencillas para anotar; y eso a veces nos baja un poco la moral, porque tras una buena defensa el rebote de ataque es lo que más duele", añade Javi.