Juan Pablo Sánchez, premio a la 'Dedicación Deportiva'

La Junta Directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva de Tenerife (APDT) ha elegido al waterpolista Juan Pablo Sánchez para el premio Dedicación Deportiva, que entrega anualmente en la Gala del Deporte. El ex del histórico CN Martiánez y Echeyde sucede en el podio a los entrenadores Airam Rodríguez (vela) y José Luis Guadalupe (natación), que recogieron este prestigioso galardón en 2016 y 2017, respectivamente.

La APDT destaca que Sánchez "merece la distinción no solo en reconocimiento a toda una vida dedicada al waterpolo, sino también porque su deporte no habría alcanzado su actual dimensión en la Isla si no fuese por su arduo trabajo". Tras estudiar Administración de Empresas, trabajó mientras jugaba al waterpolo a gran nivel cuando vivir de este deporte no era siquiera una posibilidad real. Era a principios de los noventa y Tenerife asistía al crecimiento de esta especialidad acuática, con el ascenso del CN Martiánez a División de Honor. Entonces, un joven Juan Pablo Sánchez llegaba al club portuense sin sospechar que su aportación iba a ser fundamental en la historia del club y de este deporte en Tenerife.

Prácticamente toda su vida la pasó en el Martiánez y hasta fue internacional casi una veintena de veces. En el equipo norteño alternó labores de entrenador y jugador, hasta que recaló en el Echeyde. En el equipo capitalino, Juan Pablo Sánchez volvió a ser uno de los principales artífices del ascenso a la máxima categoría. Ya se lo había ganado antes, pero por razones administrativas no se pudo rubricar tamaño logro para el waterpolo chicharrero. Sánchez recogerá su premio el próximo 27 de marzo en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife.