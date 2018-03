La Fundación DISA lanza la tercera convocatoria de las becas Capacitas para deportistas con discapacidad física o intelectual. Esta iniciativa, que forma parte de la Fundación, busca premiar el trabajo y dedicación en el ámbito deportivo. Además, en esta nueva edición del programa se reconocerá el esfuerzo realizado por entidades sin ánimo de lucro y clubes deportivos que trabajan para el fomento del deporte adaptado.

En la convocatoria 2018, la Fundación DISA otorgará un total de 30 becas en la modalidad individual, divididas en tres categorías. Se tendrán en cuenta para su asignación los méritos deportivos acreditados por las respectivas federaciones, así como los objetivos a nivel personal de los solicitantes. Además, entregará un total de cinco ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro y clubes deportivos que realicen actividades deportivas orientadas a la promoción y mejora de autonomía y calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las becas Capacitas están dirigidas a deportistas de todas las modalidades reconocidas por el Comité Paralímpico Español para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. También para las pruebas que formen parte del calendario y que estén reconocidas por la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS), así como las pruebas realizadas por INAS-FID (International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability) y estén reconocidas por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI). En el caso de las ayudas destinadas a entidades sociales o clubes deportivos, las modalidades pueden formar parte o no de los programas oficiales citados.

El plazo de presentación de solicitudes dará comienzo el 7 de marzo y finalizará el 6 de abril del presente año y las personas interesadas deberán aportar la documentación requerida de forma física o mediante correo postal en sobre cerrado en la dirección C/ Párroco Villar Reina, número 1, C.P. 35011, Las Palmas de Gran Canaria.

Para conocer los detalles de las bases de esta convocatoria se puede visitar la página web de la Fundación DISA www.fundaciondisa.org/capacitas.