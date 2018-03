El CSD actuará si no hay acuerdo con los ascensos a la Liga Endesa

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha avisado de que, "si no hay un acuerdo" entre la ACB y la FEB para aclarar el número de ascensos y descensos para la próxima temporada en la máxima categoría del baloncesto español, su organismo intervendrá "con sentido de la responsabilidad y sentido de la proporción" para resolver el asunto.

En su hoja de ruta aprobada a principios de la presente temporada, la ACB decidió que la próxima temporada la competición se reduzca a 17 equipos con dos descenso y un ascenso. Esta propuesta no casa con la intención de la FEB, que quiere que se produzcan dos ascensos desde la liga LEB Oro a la Liga Endesa en verano.

"El margen de maniobra del Gobierno no es todo el que me gustaría. No lo puedo todo por ser secretario de Estado para el Deporte. Si no hay un acuerdo actuaremos con sentido de la responsabilidad y sentido de la proporción", avisó Lete durante su participación en la mesa redonda 'El baloncesto español: el futuro de las competiciones', celebrada ayer en la sede del Instituto Superior de Derecho y Economía.

A la hora de analizar el enésimo asunto espinoso que está viviendo esta temporada el baloncesto español, el presidente del CSD destacó que "todos los intereses son legítimos, pero no son exclusivos".

"Hay que sentarse en la mesa y buscar una solución, así de sencillo y así de complicado. En un par de meses tenemos que resolver la situación. ¿Queremos que sean 16 equipos, como así acordó la ACB en su asamblea de octubre, pero a la vez tener dos ascensos y dos descensos? Es urgente y necesario", advirtió el exjugador de baloncesto. Por el momento, ya se ha "conseguido que haya ascensos y descensos en la ACB", un "paso decisivo para potenciar la ACB y hacer fuertes las competiciones federadas". "Los equipos ACB tienen intereses encontrados y los clubes de Euroliga podrían jugar hasta 95 partidos en una temporada, eso es mucho decir", dijo, comentando "la amenaza de las 'ventanas'". "España afortunadamente ha ganado los cuatro partidos y está en una situación privilegiada, pero podía haber sido diferente", añadió.