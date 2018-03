PSG vs Real Madrid, Champions League: Kovacic, Asensio y Lucas Vázquez, titulares

El Real Madrid intentará hacer valer este martes (20.45 horas/Antena 3) en el Parque de los Príncipes el positivo 3-1 que logró en el Santiago Bernabéu hace tres semanas para dejar fuera al Paris Saint-Germain francés y proseguir su camino en la Champions League, su tabla salvavidas de esta temporada y en la que no cae antes de semifinales desde la temporada 2009-2010. [Sigue el partido en directo].





PSG ultras welcoming #RealMadrid Outside their hotel

This is how u Welcome ur Guests Paris???

The louder u will be...The quieter u will be made

CALMA CALMA#HalaMadrid#PSGRMA #PSGREAL #PsgRealMadrid pic.twitter.com/yqTyNvLhse