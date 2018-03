"La mejoría del equipo con relación al partido de Alcorcón ha sido clara"

Joseba Etxeberria valoró el primer triunfo a domicilio del CD Tenerife desde que se hiciera cargo de su banquillo, si bien no oculta que hubo fases de ese encuentro en el que su equipo no se comportó en el terreno de juego como él hubiera deseado. "Estamos contentos por la victoria. Empezamos muy mal el partido y creo que lo mejor que nos pudo pasar fue recibir ese gol al principio porque nos hizo reaccionar. Después del empate hemos insistido y generado ocasiones, y empujamos", declaró inicialmente el preparador guipuzcoano en su rueda de prensa posterior al duelo.

Etxeberria halagó a su escuadra la capacidad se sacrificio de los suyos. "El equipo ha sabido sufrir, ya que nos duraba poco el balón. El Nástic dio un paso adelante, pero también es verdad que hemos podido sentenciar", indicó. Insistió en que haber sumado tres puntos y ponerse ahora con 40 es motivo suficiente para estar contento, al tiempo que explicó que "la ansiedad por querer ganar fuera de casa" pudo perjudicar a los suyos.

En cualquier caso, el entrenador del CD Tenerife ha percibido una evolución en sus hombres con respecto del anterior partido como visitante. "Mantuvimos el orden de Alcorcón, pero siendo mucho más competitivos y con más intención en ataque. Transmitíamos mucho peligro cuando pasábamos a campo rival. La mejoría ha sido evidente", manifestó.

Confesó que "era muy optimista" desde que llegó al Tenerife porque "conocía la plantilla". Si bien, admite que luego, para él, "ha sido una sorpresa muy grata verles entrenar y competir". "El equipo lo está haciendo bien", asegura, antes de recordar con orgullo que ha sumado10 de 12 puntos posibles.

Ahora, Etxeberria ya piensa en el siguiente rival, el Real Oviedo, al que se enfrentará sin mucho tiempo para preparar el partido. Eso sí, está convencido de que la afición les va "a transmitir mucha energía el viernes". "Llevamos una buena dinámica pero no voy a salirme del guión", apuntó en clara alusión al mensaje que quiere mantener de no mirar más allá del próximo encuentro. "El camino debe ser el RealOviedo, no pensar en nada más. Tendremos que recuperar a gente después del desgaste de hoy (por ayer), será un partido muy intenso, una batalla", comentó.

Por último, lamentó la nueva lesión de JuanVillar. Confirmó que el andaluz había "notado un pinchazo y seguramente esté unos partidos fuera". "Estaba a un nivel espectacular, no solo por los goles, por su poderío y zancada. Es una baja muy importante pero tenemos plantilla para suplirle", agregó. Su preocupación en este sentido es relativa porque cree que tienen "opciones para la banda derecha, y el que juegue seguro que lo hará bien".