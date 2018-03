Colapso total tras el parón

El parón cortó el ritmo y el Andorra extranguló las ideas. Pese a las buenas prestaciones ofrecidas recientemente en la Copa del Rey, el Iberostar Tenerife regresó ayer a la Liga Endesa después del paréntesis por las ventanas FIBA, con un borrón mayúsculo. Patinazo que le supone la derrota frente al conjunto del Principado, hoy por hoy, rival directo de los aurinegros en la lucha por el play off y que además se llevan no solo el average particular, sino que igualmente suman un 2-0 en sus enfrentamientos con los isleños, valioso botín en caso de un empate múltiple al término de la liga regular.

Pero más allá de la derrota, totalmente subsanable con 13 jornadas por delante, lo más preocupante del duelo de ayer fue la imagen ofrecida por los laguneros, que al igual que en el duelo de la primera vuelta, ofrecieron su peor versión ofensiva ante el cuadro andorrano. En el peor partido canarista desde la llegada al banquillo de Katsikaris, los aurinegros estuvieron primero precipitados, una prisa que acabaron traduciendo en una manifiesta inseguridad en ataque. Nerviosismo, ausencia de ideas, toma desacertada de decisiones, casi nula presencia en el rebote ofensivo, numerosos problemas en el balance defensivo? El de ayer fue un Canarias totalmente irreconocible, como si el receso de esta pasada semana le hubiera robado su identidad. Aún así, los tinerfeños se agarraron al choque hasta mediado el tercer acto (48-45), pero a partir de ahí acabó rendido a la evidencia.

Las sensaciones ofrecidas por los isleños ya dejaron mucho que desear en el arranque del choque, y aunque Tobey parecía hacer daño cerca del aro, los visitantes dispusieron de varios lanzamientos exteriores demasiado liberados, algo que aprovecharon Albicy y Shurna (8-12). Con el paso de los minutos el partido se espesó en el cinco contra cinco, con un Andorra que tiraba de mucha actividad en defensa, frente a un conjunto local muy generoso en las ayudas interiores. Ante esta tesitura, a la que se añadía nulo acierto exterior (0/3) y presencia alguna en el rebote de ataque, al Iberostar no le quedó otra que correr, juego a campo abierto donde los aurinegros no terminaron de estar cómodos, bien porque se aceleraron demasiado (sobre todo Ponitka) o bien por su escaso acierto (6/11) en el tiro libre (16-14, 10').

El Andorra sacó tajada de segundas opciones y de varias pérdidas para tomar la delantera en el arranque del segundo acto (16-21 y 21-25), pero entre un par de acciones de Ponitka, sendas técnicas a Stevic y Peñarroya y el acierto en el tiro libre (9/9 en este cuarto), el Iberostar logró zafarse por momentos de la telaraña visitante (a Vasileiadis le costaba horrores salir de un bloqueo y tanto White como Abromaitis apenas recibían en disposición de lanzar) y fabricar un parcial de 8-0 que dio la sensación de suponer un punto de inflexión (33-28, 18') dentro de un marcador tan rácano. Pero entre un par de precipitaciones y una floja defensa del polaco y un despropósito atrás (triple de Albicy, adicional y otro libre más por la técnica a Vázquez) el cuadro tinerfeño se vio con un 2-10 en contra para irse al descanso (35-38).

Fue, pese al intermedio, el principio del fin para los laguneros que si bien tomaron algo de aire en ataque gracias a San Miguel (primer triple del equipo tras 0/6) y Tobey, fueron incapaces de frenar las acometidas de un Jaime Fernández, autor de 10 puntos seguidos (42-48). Un triple de Ponitka y un último ataque con hasta tres opciones erradas para incluso empatar fueron las últimas acciones positivas en mucho tiempo para los de Katsikaris. A partir de ahí cada ataque era una enorme sacrificio para acercarse a la fluidez, que coqueteaba continuamente con el reloj de 24 y que finalizaba con tiros forzados o balones al limbo. El Andorra olió la sangre y corrió como un poseso (liderado por Jankovic) hurgando en una herida aurinegra que ya sangraba a borbotones incluso en el cinco contra cinco, donde las ayudas se habían tomado un alarmante descanso (48-56 y 50-59).

Katsikaris lo intentó de forma momentánea con una zona, y luego dando entrada al hasta ese momento inédito Borg. Pero no hubo señal de reacción. Más bien al revés, porque en cada ataque el Iberostar se metía en un jardín del que apenas logró salir de forma airosa. Inferiores en el rebote, los laguneros tampoco dieron con la tecla para frenar al versátil Jankovic y la renta se elevó hasta los 16 primero (52-68) y los 17 después tras técnica a Vasileiadis y un triple de Abromaitis que no tocó ni aro (55-72, 37').

Demasiado tarde

Solo con el encuentro más que decidido pareció aflorar la versión más reconocible de los laguneros, sobre todo aquella que les lleva a estar sin ataduras en ataque. Tímida reacción, con alguna recuperación incluida, que dejó a los locales a siete (67-74), que bien pudieron ser cuatro si Beirán anota un triple desde la esquina con 40 segundos por delante. Pero ni estaba el partido para la machada, ni la misma hubiera sido ayer justa a tenor de los deméritos aurinegros. Al final, derrota dolorosa en lo numérico y por sensaciones, pero a la vez, un tropiezo que debe hacer ver a los isleños que solo enchufados al máximo será posible eliminar al Murcia (al que se le visita el miércoles) en la Basketball Champions League y seguir luchando por acabar entre los ocho primeros.