El Arona, a un paso de la gloria

La Copa de las Estrellas ya tiene campeón. El Logroño superó al Arona Tenerife Sur por 3-0, en un encuentro en el que las tinerfeñas tuvieron pocas posibilidades de alcanzar la victoria.

El conjunto isleño saltó al campo con una actitud diferente a la del resto de partidos del torneo. En lugar de la garra demostrada los días anteriores, las aroneras iniciaron el choque algo nerviosas y mostrando un fuerte respeto hacia el rival, a pesar de ser las únicas que han conseguido derrotar a las riojanas esta temporada.

Frente a ellas, un equipo con las ideas muy claras y bien organizado que tenía clara su meta: conseguir su cuarto título copero en cinco años.

El encuentro empezó con un reparto equitativo de puntos. Con la llegada del primer tiempo técnico (12-8) las riojanas empezaron a coger ritmo. Helia González y Daniela Da Silva anotaron 7 y 6 puntos, respectivamente, y Fernanda Gritzbach era un muro infranqueable que impedía la mayor parte de los remates aroneros. El primer set se decidió con un rápido 25-18 y con un equipo destacando por encima de otro de forma evidente.

Las tornas cambiaron en el segundo set, cuando las tinerfeñas, lideradas por Romina Lamas, tuvieron ventaja por primera vez en el marcador (12-14). No obstante, las de Carlos Arratia no perdonaban y conseguían empatar. El final de este set fue muy ajustado y emocionante. El Arona tuvo la oportunidad tras conseguir el empate a 24 después de salvar tres bolas de set seguidas gracias, en mayor medida, a las buenas acciones de Nykiel y Nsunguimina y a la afición del Ríos Tejera, que rugía con cada punto y llevaba en volandas a sus jugadoras a grito de "¡sí se puede!". Sin embargo, un remate de Da Silva sumado a un bloqueo de Martins dio a las riojanas el 2-0 (26-24).

El Logroño empezó fuerte el último set pero el Arona no tiró en ningún momento la toalla y siguió luchando hasta el final. Se buscó la reacción con la salida de Ivana Popovic, quien marcó dos tantos seguidos que resultaron no ser suficientes ya que la fuerza de las de La Rioja hizo inevitable que la victoria no se quedara en manos de las de rojo.