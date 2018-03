Vuelta a la rutina con doble valor

Regreso a la normalidad con algo más que un simple partido. El Iberostar Tenerife vuelve este mediodía al Santiago Martín para afrontar un duelo con mucho en juego. Retorna la escuadra canarista a su cancha como local tras un mes de paréntesis (su último duelo en Los Majuelos data del 2 de febrero contra el Burgos) a la vez que retoma la rutina liguera. Un día a día interrumpido por su participación en la Copa del Rey primero y por el parón de las ventanas FIBA después. Tres semanas en las que por un lado los aurinegros tuvieron la oportunidad de jugar dos encuentros de alta exigencia, pero por el otro vieron como su plantilla quedaba prácticamente desmantelada por los compromisos de buena parte de sus jugadores con sus respectivas selecciones.

Alteraciones tan poco habituales como no deseadas que convierten al choque de hoy, como bien lo definió el viernes el técnico Fotis Katsikaris, en un melón por abrir. Pero no un melón cualquiera. Y es que el Iberostar se mide en esta ocasión al Morabanc Andorra, rival directo de los isleños en la lucha por el play off hasta el punto de que ambos se encuentran igualados a 11 victorias. Es por eso que el duelo cobra una especial dimensión, a lo que se añade el recuerdo de la cita de la primera vuelta, cuando los laguneros hicieron un encuentro de más (llegaron a ir 12 arriba) a menos para acabar con solo 48 puntos (58-48). Un borrón mayúsculo que todavía escuece en la retina de la plantilla canarista, que hoy tiene ante sí una ocasión piripintada de desquitarse de aquella ofensa al baloncesto. Si además los aurinegros fueran capaces de voltear ese -10 del average particular, darían algo más que un paso en su propósito de acabar la fase regular entre los ocho primeros.

En ese particular propósito de enmienda el Iberostar debe apelar a su reciente fortaleza en el Santiago Martín, donde Katsikaris se encuentra invicto en ACB tras ganar sus seis encuentros. Alargar la racha pasa, por ejemplo, por facores como que Fran Vázquez prolongue su estado de gracia, Mateusz Ponitka vuelva a ofrecer su versión más desequilibrante, y también que jugadores como Vasileiadis, White y Abromaitis tengan la muñeca afinada desde el perímetro para que el tiro de tres se convierta en un aliado y no en una tortura.

Aportación, la que deben hacer los canaristas, para sumar pero también para minimizar los poderes de un Andorra (lleva cuatro victorias seguidas) que se ha acostumbrado a lidiar con los continuos problemas físicos que ha arrastrado en su juego interior. Así, con Burjanadze todavía fuera de combate y Karnowski cedido al Fuenla, las llegadas de Colton Iverson y Landing Sané dan a los del Principado todavía mayor poder cerca de los aros. Trabajo extra para Vázquez, Tobey y Niang, pero también para el resto ante la verticalidad y explosividad ofensiva de la línea exterior de los de Peñarroya. Sin llegar a las cotas de racanería atacante del último antecedente entre ambos, un partido a pocos puntos debe favorecer a la escuadra tinerfeña.