Husillos se queda sin medalla por una descalificación milimétrica

El atleta palentino Óscar Husillos ganño con autoridad la final de los 400 metros de los Campeonatos del Mundo de Pista Cubierta. Lo hizo además batiendo el récord de Europa con 44.92. Pero instantes después fue descalificado por los jueces al afirmar que había pisado la línea que delimitaba la calle 5 con la 6 por la que corría el español. La Real Federación Española de Atletismo apeló la decisión, pero casi una hora después, la IAAF se ratificó en su decisión y Husillos se quedó con un oro auténticamente merecido. En las repeticiones de la toma televisiva no se aprecia que el atleta pisara la línea, pero el comité de jueces fue inflexible. De hecho, el segundo que cruzó la meta, el el dominicano Luguelín Santos también fue excluído por el mismo motivo por lo que fue el polaco Pavel Maslak el que se proclamó campeón mundial en Birmingham.

En declaraciones al término de la carrera, Pavel Maslak fue clarísimo: "Husillos y Santos han sido más rápidos que yo y no entiendo por qué les han descalificado. Me hubieran ganado de cualquier forma así que aunque me cuelgue el oro, me va a saber a bronce"

La atleta española Ana Peleteiro conquistó una histórica medalla de bronce en el triple salto del Mundial en pista cubierta de Birmingham (Reino Unido) después de establecer un salto de 14,40 metros que se traduce en el primer metal para la delegación nacional en esta cita. La gallega, que logró su mejor salto en el tercer intento, fue de menos a más y demostró su gran momento de forma. La de A Coruña firmó el registro más brillante de su carrera y sólo fue superada por la venezolana Yulimar Rojas, que consiguió la mejor marca mundial del año para llevarse el oro (14,63), y por la jamaicana Kimberly Williams (14,48), plata.

Peleteiro llegó a ir segunda antes de la última tanda de saltos. Sin embargo, el quinto intento de la caribeña la privó de subir al segundo escalón, aunque el 'adiós' de la estadounidense Keturah Orji, líder del ránking con 14,53 metros, ayudó a que llegase la medalla. La americana se quedó fuera del podio con 14,31. Era la primera presea para España en esta disciplina en un Mundial en pista cubierta, además de la número 33 en la historia para el atletismo español. Peleteiro, de 22 años, había sido campeona del mundo junior en 2012 y séptima en el Mundial al aire libre del pasado verano.

Peleteiro, séptima también del ránking mundial, demostró su crecimiento en los últimos años de la mano del técnico cubano Iván Pedroso, entrenador de la venezolana Rojas y una auténtica garantía de éxito para su evolución. A sus 22 años, la gallega ha conseguido el hito más grande de su prometedora carrera. Además, la medalla de bronce supone el relevo -una década después- a Carlota Castrejana, todavía récord de España en triple salto (14,64 metros) y quién se proclamó campeona de Europa en esta misma pista y en esta misma prueba en 2007.

Por su parte,l Saúl Ordóñez se llevó el bronce en la prueba de 800 metros. Saúl Ordóñez fue valiente en una final de estrategia y de ritmo lento, marchando en primeras posiciones durante las cuatro vueltas. El de Ponferrada cedió ante los ataques del favorito, el polaco Adan Kszczot, quien se llevó el oro con un tiempo de 1:47.47.

Mientras, el estadounidense Drew Windle arrebató al español la segunda plaza en el sprint final, pero poco después fue descalificado por la organización. Minutos más tarde, la IAAF recalificó al estadounidense. Alvaro de Arriba, que llegaba con el mejor tiempo de los finalistas, se tuvo que conformar con un quinto puesto lastrado por una gripe.

La jornada se cerró con el triunfo del estadounidense Christian Coleman en la prueba reina de la velocidad, los 60 lisos. El actual recordman del mundo logró el oro con 6.37, a solo 3 centésimas de su marca mundial.