Final del partido

Posiblemente sea "inesperada" el término que mejor la interprete. Llega sin avisar, de sopetón, y en silencio se convierte en la inquietud más desagradable que se puede experimentar. Una conmoción que consume vidas para traer tristeza a aquellos que no se ha llevado; todo en apenas unos instantes, los últimos instantes. En otras palabras: una muerte súbita que también se arrastra alrededor del mundo del deporte y cuyas causas son aún objeto de riguroso estudio.

La Fundación Española del Corazón define la muerte súbita (MS) como la aparición repentina e inesperada de una parada cardíaca en una persona que, aparentemente, se encuentra sana y en buen estado. Esto es, técnicamente, el perfil del deportista, y sin embargo hasta un 5% aproximado de todas las muertes súbitas se dan en el deporte, según el Estudio de la Muerte Súbita Inesperada de Oregón. ¿Cómo se relaciona algo así con una práctica física que debería influir positivamente en la salud del atleta?

Rugby, fútbol, baloncesto, ciclismo o running forman parte de las actividades en las que alguien ha padecido una MS. Pero la lista que realmente impacta es otra: Mateo Uriburu, Antonio Puerta, Wes Leonard, Nacho Barberà, Dani Jarque, Miklos Feher, Vigor Bovolenta. Unos poquísimos ejemplos de todas las vidas que se han ido mientras entrenaban, practicaban o se divertían realizando su deporte favorito. En Tenerife, sin ir más lejos, la Tenerife Bluetrail o la III Circular Carboneras Trail, ambas carreras de montaña, han visto cómo dos varones caían para no poder volver a levantarse.

Alejandro de la Rosa, cardiólogo especialista en cardiología deportiva, explica que la MS en el deporte es aquella "no esperada, de causa natural (no traumática ni violenta), que ocurre durante la práctica deportiva o en menos de una hora después de finalizada la misma". En esencia, se podría decir que es algo simple, pero el impacto que puede llegar a tener en la sociedad es abrumador teniendo en cuenta su carácter repentino y que puede ocurrir en plena competición grabada en directo por los medios. Es por eso que, aunque se habla de un bajo porcentaje, cada uno de estos casos pasa a ser noticia y cobra bastante repercusión.

Pero, ¿por qué en el deporte? El experto cardiólogo afirma que "el ejercicio intenso y continuado puede acelerar el desarrollo de algunas patologías relacionadas con la muerte súbita, por eso es tan importante conocer nuestro estado de salud antes de hacer ejercicio de alta intensidad". Así, entran en escena una serie de factores que pueden condicionar a que ocurra la parada cardíaca, y los más habituales están relacionados con la edad.

"En menores de 35 años las causas más frecuentes son la miocardiopatía hipertrófica y la miocardiopatía arritmogénica. En los mayores de 35 años la causa más común es la enfermedad arterial coronaria, que se presenta como infarto agudo de miocardio", explica De la Rosa. La incidencia de afectados es de 1/200.000 deportistas al año en el caso de los menores y 1/18.000 en el de los mayores dependiendo del estudio, añade el cardiólogo tinerfeño.

Llama la atención también el sexo: los varones protagonizan de forma significativa los casos por MS. Por ejemplo, en un estudio realizado en Sevilla y presentado en el II Congreso de la Asociación Española contra la Muerte Súbita, el 100% de los casos estudiados eran varones.

Con todo, se trata de un síndrome que cuenta con muchas incógnitas, como el porqué los incidentes son más o menos numerosos en determinados años o hasta qué punto la genética está involucrada en todo este asunto. Las medidas de seguridad y prevención ante un peligro que ataca velozmente y sin previo aviso cobran así importancia para los clubes, equipos, padres o los propios deportistas.

El doctor De la Rosa no duda a la hora de ofrecer alternativas que, si bien no son una solución definitiva, sí pueden ayudar a saber si el cuerpo está preparado o no para la actividad deportiva: "Es fundamental hacerse un examen de salud para buscar problemas cardiovasculares silentes y concienciar a la población de llevar un estilo de vida cardiosaludable". La presencia de desfibriladores semiautomáticos en los recintos deportivos, el fomento de conocimientos terapéuticos en la población o la presencia de personal médico que se relacione con los atletas son otras opciones que baraja el experto.

Ya sea durante un entrenamiento en el campo de fútbol del pueblo o mientras se disputa un partido oficial, la MS yace en las sombras, silenciosa, desapercibida. Precisamente debido a esa falta de información concreta sobre cuándo atacará es por lo que se debe contar con los medios necesarios para combatirla. Al durar apenas unos minutos, la salvación de una persona podría efectuarse solo si se actúa con rapidez y profesionalidad.

Al final, es cuestión de concienciación y preparación. Muchas personas acuden a consulta para chequear su salud. Otras confían en profesionales que les orientan. El deporte es sinónimo de bienestar solo si se combina con el cuerpo de forma sana, evitando los extremos y conociendo cómo funciona el organismo de cada uno. Y para cuando todo falle y la sorpresa más desagradable aparezca, contar con personas y material que puedan evitar un trágico final puede ser la última cura de un mal que aún requiere de mucha investigación y relevancia.