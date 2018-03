Cuenta atrás para el reto solidario Ultraman Tenerife Dona Vida

El Ultraman Tenerife Dona Vida está cada vez más cerca. Del 30 de marzo al 1 de abril, el ultratriatleta tinerfeño Francisco Javier Trujillo se ha propuesto el reto de completar una prueba no competitiva de distancia Ultraman (10 km a nado, 420 km de bici y 84 km de carrera a pie) con un doble objetivo. Por un lado, y el más importante, fomentar la donación de sangre en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia. Por otro, homologar, con una certificación oficial, un recorrido en la isla de Tenerife que cumpla con todos los requisitos de la distancia Ultraman, tanto en tiempo como en distancia.

Francisco Trujillo cuenta, de momento, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de Guía de Isora, Candelaria y Granadilla de Abona, además de las empresas Gesport Canarias, Complejo Deportivo El Mayorazgo, Fisionatura Tenerife, Lorkel Canarias, Deporsiete y Virus Bike Shop. Trujillo asegura que "este será uno de los mayores retos a los que me he enfrentado y, seguramente, el que más ilusión me hace al hacerlo en mi tierra". Tras acabar el UltraMallorcaMan de 2017 en la quinta posición, Trujillo cree que "Tenerife presenta la dificultad añadida de tener un desnivel mucho más pronunciado, por lo que tendré que preparar muy bien mi cuerpo, y sobre todo mi cabeza, para terminarlo con éxito".