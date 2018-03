Sosa: "Cada semana se vuelve más difícil, pero no es imposible"

María Sosa y el Adareva apuran sus opciones de permanencia. Colistas del Grupo B, solo tres victorias después de 20 jornadas y un calendario de vértigo en las seis que restan no parecen ser los mejores argumentos para que las isleñas piensen en la salvación. Pero en el conjunto de Finca España se agarran a un clavo ardiendo en este tramo final. "Matemáticamente todavía se puede y mientras esa opción esté ahí, no pensamos que sea imposible. Es verdad que cada semana que pasa se vuelve más difícil, pero no es imposible", comenta la entrenadora tinerfeña.

No esconde Sosa que el calendario que resta "no es sencillo", si bien considera que las suyas se miden a rivales directos y también a conjuntos de la parte alta, como el Leganés, el Valencia y el Canoe "que tendrán que bajar el nivel porque ya estarán pensando en la fase y no querrán que sus jugadoras se lesionen". "Tenemos que apelar a que en una situación de necesidad acabas exigiéndote un poco más", añade a la vez que considera "innecesario hablar de cuentas ahora mismo". "Existen un montón de carambolas posibles y todo el mundo le puede ganar a cualquiera. La liga está un poco loca y habrá resultados que pueden sorprender. Por eso hablar de necesitar tres o cuatro victorias es algo arriesgado, por lo que habrá que ir jornada a jornada", dice la responsable del Adareva, para la que está claro que "todo empieza ganando el sábado, para cambiar la dinámica".

Al Adareva se le abre en este tramo final una ventana extra, la de que solo haya un descenso en el Grupo B toda vez que si el Campus Promete acaba bajando de Liga Femenina 1 acabará arrastrando a su filial. "Tenemos todas las posibilidades sobre la mesa, entre ellas que solo descienda uno, pero eso es algo que deberá decidir la Española, con lo que debemos intentar quedar fuera de las dos últimas plazas y para eso debemos ganar casi todos los partidos que nos quedan", aclara Sosa. "Pero hay que ir jornada a jornada e intentar sumar. Debemos empezar a sumar, preocuparnos de nosotras y no mirar nada más", añade al respecto.

Cuestionada sobre las razones que pudieran explicar la delicada situación actual y la racha de seis derrotas, Sosa considera que "ahora mismo la dinámica tiene que ver más con lo anímico que con lo deportivo". "Al final la plantilla puede ser algo diferente a la de los otros años, pero en las dos primeras temporadas tuvimos la fortuna de empezar con buenas sensaciones y partidos ganados, y en esa dinámica es mucho más sencillo seguir sumando. Ahora flaquea más la cabeza que el propio baloncesto", argumenta la entrenadora.

A la hora de echar la vista atrás, María Sosa considera que "ha faltado un poco de confianza y un poco de fortuna, porque se han perdido cinco partidos por menos de seis puntos; en finales igualados las jugadoras se ponen muy nerviosas y les ha podido la presión". "Hemos sido capaces de competir contra equipazos de la liga, lo que demuestra que deportivamente la plantilla no es tan mala como nos pone la clasificación. Ganar algún partido más al inicio nos hubiera permitido entrar en una dinámica diferente", apunta igualmente con cierta resignación.

Eso sí, Sosa deja claro que nunca ha estado en su intención tirar la toalla dando la situación por imposible. "Todas hemos pensado siempre en el bien del equipo y si por un casual se ha planteado alguna vez dar un paso a un lado no ha sido para tirar la toalla sino para cambiar la dinámica", explica, negando en rotundo que la marcha de Ainara Ramasco tenga algo que ver con ello. "Lo suyo es un caso concreto ya que tenía la posibilidad de volver a casa con su equipo, metido en fase de ascenso. Se decidió por las dos partes que se marchara, pero esa baja significa que demos por hecho el descenso", cuenta la preparadora tinerfeña. El sábado (20:00 horas, Finca España), el Adareva debe imponerse al CB Almería para seguir dándole credibilidad a su discurso.