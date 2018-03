Maikel, consciente de la mejoría del Tenerife con su nuevo técnico

Maikel Mesa experimentará seguramente sensaciones especiales al enfrentarse este domingo al club en el que se formó como futbolista. El centrocampista tinerfeño se ha convertido en uno de los jugadores más productivos del Nástic, un equipo que lucha en estos momentos por eludir el descenso. El profesional isleño es consciente de que una victoria ante el conjuno de su tierra podría distanciarlos del cuarteto de abajo, al tiempo que les reforzaría su moral y confianza de cara a los siguientes encuentros como local, en los que están teniendo muchos problemas esta temporada.

Pero Maikel Mesa considera al Tenerife un adversario difícil. "Con el cambio de entrenador, han encontrado la mejoría que buscababan y son un rival complicado", comentó antes de señalar que "al principio de temporada ficharon a jugadores para luchar por el ascenso, así que tienen una gran plantilla". Eso sí, no es ajeno a las dificultades que el Tenerife está teniendo fuera como visitante. "Sabemos que fuera les cuesta más y que en la Isla siempre son fuertes pero tenemos que ser nosotros mismos e intentar sacar los tres puntos en casa este domingo", indicó al respecto. También habló el canario de la irregularidad que presenta el Nástic en los partidos de casa, para lo cual no encuentra una explicación clara. "Hacemos lo mismo cuando jugamos en casa y fuera, no es una situación que controlemos. Es evidente que nos está costando en el Nou Estadi y lo que hay que pensar es en revertir la situación", manifestó ayer. "Enfocamos todas las semanas de la misma manera, da igual el rival y el estadio. Es evidente que en casa tenemos que hacernos fuertes y tenemos la oportunidad de quitarnos la espinita del Zaragoza (con el que perdieron 0-2 hace dos semanas) y creemos que podemos ganar al Tenerife", expresó.