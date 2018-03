Eduardo Calderón: "Batallaremos hasta el final por la permanencia"

El Santiago del Teide afronta un mes de marzo decisivo en su aspiración de lograr la permanencia en la Preferente tinerfeña. La suspensión, en su momento, de los enfrentamientos ante el Atlético Victoria y Charco del Pino, llevará a la escuadra de Eduardo Calderón a disputar hasta seis encuentros antes de la festividad de la Semana Santa. La entidad de Tamaimo tratará de recortar en su visita a La Florida la desventaja con los equipos que se encuentran al límite de la zona de descenso.

Eduardo Calderón explicó cómo está siendo la temporada del debut del Santiago del Teide en la Preferente: "A lo largo de la primera vuelta fuimos de menos a más. En las últimas jornadas del primer tramo de la competición cogimos una buena racha de resultados, que nos hizo ponernos a tan solo cinco puntos de la permanencia. Sin embargo, hemos vuelto a caer en una dinámica negativa, que nos imposibilita salir de la situación en la que nos encontramos desde el arranque del curso".

El técnico de la entidad de Tamaimo habló de las opciones de permanencia de su equipo: "La plantilla está confiada en lograr la continuidad en una categoría tan competitiva como la Preferente. Somos conscientes de que es difícil, estamos en una situación complicada. Este mes de marzo será vital para nuestras aspiraciones. Al calendario regular, debemos añadir el partido aplazado contra el Charco del Pino y la media parte ante el Atlético Victoria, que tendrán lugar los días 7 y 14 de marzo, respectivamente. Si llegamos a la Semana Santa con opciones reales de permanencia, estoy seguro de que el equipo lo dará todo por mantenerse en esta liga".

Cuestionado por el duelo de este sábado frente al Florida, el preparador de los sureños manifestó que "vamos al recinto orotavense con la ilusión de lograr los tres puntos. Para nosotros, de aquí al final, todos los partidos son determinantes. Nos veremos las caras frente a un gran rival, que lleva varios años jugando con el mismo bloque. Somos sabedores del potencial que tienen, en su feudo se hacen muy fuerte. Si queremos sumar nuestra quinta victoria, debemos estar muy concentrados, imponer nuestro habitual estilo de juego, y aprovechar las oportunidades que tengamos para hacer goles".

Eduardo Calderón destaca el carácter competitivo que ha mostrado el Santiago del Teide en esta liga: "El equipo siempre da la cara. Solo frente al Charco del Pino tuvimos diez minutos que nos desconectamos y nos golearon. Me quedo con que siempre tratamos de dar una buena imagen y ponérselo difícil a cualquier rival. Quizás las segundas partes se nos hacen muy largas. Así nos pasó en nuestro último encuentro frente al Marino B, donde hicimos una excelente primera parte, pero nos terminaron remontando en la segunda".

Por último, Calderón dio su opinión acerca del parón que ha tenido la competición y lanza un mensaje a la afición del Santiago del Teide: "No me gusta que la competición se detenga, ni tampoco tener partidos aplazados. El Carnaval lo hemos aprovechado para recuperar a gente que teníamos lesionada. Necesitamos del apoyo de la gente del pueblo para pelear por la permanencia. El club ha lanzado campañas para atraer al público, pero no lo hemos conseguido del todo. Estoy seguro de que si tenemos oportunidad de conseguir la permanencia en las últimas jornadas, la afición se animará y vendrá a apoyarnos".