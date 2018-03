Comienza la cuenta atrás para el reto solidario Ultraman Tenerife Dona Vida

El Ultraman Tenerife Dona Vida está cada vez más cerca. Del 30 de marzo al 1 de abril, el ultratriatleta tinerfeño Francisco Javier Trujillo se ha propuesto el reto de completar una prueba no competitiva de distancia Ultraman (10 km a nado, 420 km de bici y 84 km de carrera a pie) con un doble objetivo. Por un lado, y el más importante, fomentar la donación de sangre entre la población del Archipiélago en colaboración con el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH). Por otro, homologar, mediante una certificación oficial, un recorrido en la isla de Tenerife que cumpla con todos los requisitos de la distancia Ultraman, tanto en tiempo como en distancia.

Durante tres días, Fran Trujillo recorrerá casi todos los municipios de la Isla. La salida tendrá lugar en la santacrucera playa de Las Teresitas, donde se desarrollará el primer sector de natación. Allí se nadarán los 10 primeros kilómetros, para lo que Trujillo tendrá que dar cinco vueltas a un circuito de dos mil metros antes de hacer la transición a la bici. Comenzará entonces la segunda parte de esta primera etapa, en la que se tendrán que recorrer 145 kilómetros en bicicleta hasta llegar a la localidad de Alcalá, en el municipio de Guía de Isora.

La segunda jornada será íntegramente de ciclismo. Arrancará en Alcalá, en el mismo punto de llegada del día anterior, y concluirá en el municipio de Candelaria, en la emblemática Plaza de la Basílica, después de haber recorrido 275 kilómetros con un desnivel positivo acumulado de más de 7.000 metros que incluye la ascensión al Teide. Esta etapa será todo un reto para las piernas de Fran Trujillo tras la carga acumulada de la jornada anterior.

El tercer día de este reto solidario y no competitivo a favor de la donación de sangre será para la doble maratón, de 84,4 kilómetros. La salida y meta de esta prueba estará localizada en la popular plaza de El Médano, en el municipio de Granadilla de Abona, con paso intermedio por La Caleta de Adeje.

Durante los días de la prueba, el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia trasladará su unidad móvil a algunos de los lugares por los que se desarrollará este reto solidario, además de ubicarla, la jornada final, en la llegada de El Médano. El objetivo es que todo aquel que lo desee pueda donar sangre con comodidad sin tener que desplazarse de su lugar de residencia, aunque desde el ICHH se recuerda que estas donaciones pueden efectuarse en cualquier momento del año en alguno de los puntos oficiales de extracción de todo el Archipiélago.

Francisco Trujillo cuenta, de momento, con la colaboración del Cabildo de Tenerife, los ayuntamientos de Guía de Isora, Candelaria y Granadilla de Abona, además de las empresas Gesport Canarias, Complejo Deportivo El Mayorazgo, Fisionatura Tenerife, Lorkel Canarias, Deporsiete y Virus Bike Shop.

El triatleta asegura que "este será uno de los mayores retos deportivos a los que me he enfrentado a lo largo de mi carrera y, seguramente, el que más ilusión me hace al hacerlo en mi tierra". A pesar de tener experiencia en este tipo de distancia tras conseguir acabar el UltraMallorcaMan de 2017 en la quinta posición, "Tenerife presenta la dificultad añadida de tener un desnivel mucho más pronunciado, que llegará casi a los 12.000 metros en el acumulado de los tres días, por lo que tendré que preparar muy bien mi cuerpo, y sobre todo mi cabeza, para conseguir terminarlo con éxito".