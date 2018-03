Fotis Katsikaris: "Ahora llega la parte más complicada"

Fotis Katsikaris está preparado para la guerra. Tras el parón por las ventanas FIBA el Iberostar vuelve a la competición este domingo (12.30 horas) recibiendo al Andorra. "Ahora llega la parte más complicada de la temporada", aseguró ayer el heleno en Cope Tenerife, sobre el inicio de "un proceso largo que supone casi toda la segunda vuelta". "Esto es un maratón y es importante la solidez que debes tener como equipo superando problemas físicos para afrontar cada partido con la misma concentración, porque así podemos competir contra cualquiera", explicó el máximo responsable del banquillo canarista.

Sobre la eliminatoria de octavos en Champions, Katsikaris admitió abiertamente que "hubiera preferido no enfrentarse a un equipo no español, porque ahora mismo no hay ninguna ventaja acabando primero o cuarto". "Para mí no es ventaja jugar el segundo en casa, porque te sale mal el primero y luego... El Murcia allí es un equipo muy guerrero y muy pesado, y con el físico y la experiencia de sus jugadores sabe gestionar muy bien los encuentros", explicó, sin olvidarse "del esfuerzo que han hecho con Lima, demostrando que son muy ambiciosos como club".

El heleno también elogió "el trabajo del club", que "sin hacer ruido y sin buscar protagonismo está haciendo las cosas muy bien", logrando "mantener del año pasado una buena parte de los jugadores que sienten los colores y que están ilusionados por hacerlo cada vez mejor". A título particular admitió que es "feliz" en la Isla por mucho motivos y que además siente "que este club quiere dar un paso más". "Me gusta estar en un club así, estamos en la misma sintonía".

Ya en el plano estrictamente deportivo Katsikaris mostró su disconformidad con las ventanas por mucho que entienda que "para los jugadores sea un orgullo defender la camiseta de su selección". Un peaje que también deben pagar en el Iberostar, ya que el base Rodrigo San Miguel ha regresado "tocado y con una sobrecarga por lo que habrá que cuidarlo para los próximos partidos", añadió.