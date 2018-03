El Barcelona no quiere sorpresas en Las Palmas antes de recibir al Atlético

La Unión Deportiva Las Palmas recibe este jueves al Fútbol Club Barcelona en el Estadio Gran Canaria (21.00horas)- en la 26ª jornada de la Liga, en el segundo asalto para ambos de los tres programados para esta semana clave en el calendario, con los locales dispuestos a pelear por salir del descenso y el conjunto azulgrana deseoso de llegar al pulso final con el Atlético sin perder fuelle.

Los nueve puntos en juego que brinda esta semana siguen al alcance de un Barça que, tras golear al Girona en el derbi disputado en el Camp Nou (6-1), afronta una salida 'a priori' asequible ante un Las Palmas que sigue en la zona roja pese a la mejora demostrada tras la llegada de Paco Jémez al banquillo.

El objetivo del Barça no es otro que llegar con un colchón de siete puntos al duelo contra el Atlético de Madrid de este domingo en el Camp Nou. Pero, para que ello sea posible sin tener que depender de los 'colchoneros', deben ganar al Las Palmas que sigue sumando tras el empate logrado contra el Leganés en Butarque (0-0).

Los canarios siguen metidos en el descenso pero ya atisban la salida. La mejora en defensa es palpable, pero el propio Jémez reconoce que en ataque deben mejorar y mucho para aspirar a la salvación. Y no sólo a ello, sino a ser un equipo 'made in Jémez' que busque el fútbol ofensivo y aporte espectáculo arriba.

No obstante la permanencia pasa por encima de cualquier floritura, y Jémez dispondrá un once que sea capaz de poder aprovechar la mínima ocasión que les facilite el Barça para marcar. Así afronta el partido el técnico canario, que se resigna a facilitar las cosas a Ernesto Valverde.

En el entorno blaugrana sobrevuela el hecho de que tanto Messi como Luis Suárez pueden descansar en Las Palmas. Están convocados, sí, pero el uruguayo está apercibido de sanción y una tarjeta amarilla le imposibilitaría jugar el decisivo choque contra un Atlético de Madrid que ahora mismo sigue a sólo siete puntos. Y Messi, cargado de minutos, podría agradecer ese posible reposo.

Lo cierto es que Jordi Alba será el único fijo ausente. El carrilero sí vio la tarjeta amarilla ante el Girona que le hizo cumplir ciclo. No así Luis Suárez, que la buscó con insistencia y hasta descaro, con pérdida de tiempo, agarrones, faltas reiteradas y hasta manos, pero no la vio y ahora entra en ese suspense de jugar sin ser él mismo, evitando una posible tarjeta, o no jugar.

Tampoco estarán Denis Suárez ni Yerry Mina, por decisión técnica, y sí Paco Alcácer, André Gomes y un Gerard Piqué recuperado del golpe en la rodilla sufrido ante el Girona. Por parte de la UD Las Palmas, Jémez podría disponer al mismo once que arrancó ese punto de Butarque ya que todavía no recupera a ninguno de los lesionados, como el delantero Emenike.

Posibles alineaciones:



UD Las Palmas: Chichizola; Macedo, Gálvez, Navarro, Aguirregaray; Etebo, Vicente Gómez; Halilovic, Tana, Nacho Gil; y Calleri.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Vermaelen, Umtiti, Digne; Busquets, André Gomes, Paulinho; Dembélé, Alcácer y Coutinho.

Árbitro: Mateu Lahoz (C. Valenciano).

Estadio: Estadio Gran Canaria.

Hora: 21.00 horas.