Veteranía para gestionar la presión

Vigentes campeonas y organizadoras con el calor de la grada. Estos son dos de los principales argumentos que este fin de semana esgrimirá el Haris Fachadas Dimurol Libby's para tratar de alzarse con la Copa de la Reina que se disputa en el Juan Ríos Tejera de La Laguna. Una competición, la copera, que no da margen alguno al error. Ganar o para casa. No hay otra. Y en ese cara o cruz el cuadro blanquiazul cuenta a su favor con otro significativo detalle: la enorme experiencia de alguna de sus jugadoras, caso de Marisa Fernández (35 años) y Natalia Kvas (39). La primera cree que "la ilusión" será fundamental, mientras que para la ucraniana es vital "estar tranquilas" con el fin de trasmitir esta sensación al resto de compañeras.

"Tanto Natalia como yo tenemos muchísimas competiciones del KO a nuestras espaldas, pero aquí la clave es no perder la ilusión por lo que haces. Todo deportista que se enfrenta a una competición como la Copa de la Reina tiene mariposas en el estómago; ya luego la experiencia y tu personalidad ante los retos te dan más tranquilidad y capacidad para transformar esa presión en motor positivo", analizaba ayer Marisa Fernández. La ilusión de la sevillana es casi paralela a lo que vive en estos días previos su compañera de plantilla. "Sinceramente estoy muy emocionada y ver esta cancha tan guapa como la han puesto todavía me emociona más", apuntaba la receptora. "Claro que me gustaría ganar esta Copa aquí porque fue mi cancha durante cinco años con el Aguere. Sería muy bonito terminar mi carrera así, porque es evidente que este puede ser mi último año", especificaba la jugadora del Haris en relación a su familiaridad con el Juan Ríos Tejera.

Cuestionadas sobre la presión que ambas podrían sentir tanto en la semifinal como en la hipotética final, tanto Kvas como Fernández parecen tener clara la receta. "Es normal que estemos un poco nerviosas porque jugar una semifinal conlleva mucha responsabilidad, pero en realidad en el club no nos meten mucha presión por pasar a la final. Somos nosotros mismas las que nos la metemos. Si cada uno sabe controlar sus emociones, estar tranquilas y nos centremos en hacer nuestro trabajo, llegaremos muy lejos; pero sin pensar todavía en la final", explica Natalia. Marisa, por su parte, habla de una conversión en el estado de ánimo para escapar del nerviosismo. "Las dos podemos tener más experiencia a la hora de gestionar esa presión porque a lo largo de los años vas cogiendo temple y compites más bajo presión", señala la andaluza, que a modo de ejemplo recuerda "haber sido extranjera en equipos grandes en los que hay mucha presión por rendir". "Poco a poco vas aprendiendo a que la presión sea un motor positivo", añade.

Donde sí coinciden de lleno las dos jugadoras del Haris es que más allá de "hacer de espejo" del resto en lo que a "tranquilidad y control" se refiere, el trabajo colectivo será determinante para que el conjunto lagunero aspire a revalidar el título. "Debemos luchar cada punto hasta el último", comenta Kvas, para la que las recientes llegadas de Kyra Holt y Miroslava Kijakova le dan "un salto de calidad en todo, tanto en defensa, como en recepción y en ataque". También en clave grupal habla Marisa Fernández. "Lo bueno de este equipo es que no es dependiente de nadie, ninguna es imprescindible. Yo puedo poner toda mi veteranía y mi carácter a disposición del equipo, pero sé que si tengo un mal día la responsabilidad no recae sobre mis hombros. Y al revés también, ya que si brillo es porque mis compañeras me hacen brillar. Me siento muy respaldada por el resto", sentencia.