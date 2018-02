Ryan Sandes, otro nombre ilustre entre los participantes

Sudáfrica también tendrá representación en la décima edición de Transvulcania. Ryan Sandes estará en la prueba de la Isla Bonita y lo hará como vencedor de la última edición de la prestigiosa Western States y también con dos récords muy difíciles de batir, vencer todas las pruebas de las 4 Desert Series y ganar al menos una ultramaratón en los cinco continentes. Sandes, que ya estuvo en Transvulcania en 2015, llegará a la Isla con la idea de romper el maleficio que le obligó a dejar aquella carrera debido a una fiebre glandular. "Estoy deseando revivir esta carrera emocionante y me siento muy orgulloso de poder estar en el décimo aniversario porque además tengo un gran proyecto junto a mi amigo Ryno para correr el Great Himalaya Trail y estaba preocupado porque no estuviera muy cerca de las fechas de Transvulcania, pero no me pude resistir a esta oportunidad de volver a La Palma", aseguraba Sandes, al que el trail running le cambió la vida.

Y es que el deporte de la larga distancia y el sacrificio extremo no fue siempre su compañero de viaje. Sandes tuvo una juventud algo desordenada, más pendiente del ocio nocturno que de vivir de una forma saludable, pero descubrir la montaña supuso un punto de inflexión para un hombre que cambió radicalmente su existencia, dejó su antiguo trabajo y se arriesgó pese a quedarse sin recursos económicos. Desde entonces Sandes no ha hecho otra cosa que acumular triunfos. Los más cercanos en 2017, al convertirse en ser el primer sudafricano que vence la Western States haciendo así uno de sus sueños realidad al vender la mítica carrera de 100 millas estadounidenses por delante de americanos como Alex Nichols y Mark Hammond.