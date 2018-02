Tenerife-Lugo, segundo intento

Ayer no pudo ser. Tenerife y Lugo dejan para esta tarde (19:00 horas) su particular duelo en el Heliodoro, una vez quedó patente que el aplazamiento era lo más sensato y conveniente. Tras declararse la alerta máxima por lluvias y vientos por parte del Gobierno de Canarias, el partido sobraba. Entre otros motivos, porque habría supuesto un sinfín de desplazamientos de aficionados y porque la previsión meteorológica no era favorable. Así pues, primero la Liga y a continuación los clubes comunicaron que el encuentro se posponía. Si el tiempo lo permite, se disputará hoy en idéntico horario al programado inicialmente.

Aplazado el envite, poco cambian las perspectivas de ambos equipos. Ya disputados los envites de ayer, el transcurso de la jornada confirma la importancia de los puntos en litigio para los dos clubes. En el caso del Tenerife, busca validar el cambio de entrenador. Una victoria convincente (5-1 contra el Córdoba) y un partido gris (1-1 en Alcorcón) son el todavía exiguo bagaje de Joseba Etxeberria al frente del representativo, con un margen de maniobra estrechísimo si aún quiere optar a jugar los play off. Las urgencias acechan, de ahí que el primer mandamiento del nuevo entrenador sea rebajar la tensión y no mirar más allá de este partido. El aplazamiento, eso sí, alimenta las opciones de que juegue Luis Milla, entre algodones durante toda la semana.

Un triunfo contra el Lugo valdría para cumplir con varios propósitos: el primero y fundamental, mirar hacia arriba a partir de esta noche; el segundo, mantener las remotas opciones para una remontada que aún parece increíble; y el tercero, confirmar el buen hacer de Etxeberria. Todo lo que no sea vencer dispararía las dudas, así que el partido es harto fundamental. Enfrente, el cuadro de Francisco parece el rival propicio para proseguir la escalada. No solo porque históricamente casi siempre se dio bien; también porque llega con síntomas de flojera.

El equipo lucense ya no aparece entre los que figuran en los puestos de privilegio y llega repleto de dudas tras dos descalabros consecutivos, el último en casa (1-2 frente al Barça B). Un buen comienzo blanquiazul dispararía las opciones insulares, como así ocurrió en el triunfo frente al Córdoba. El objetivo para ganar es atacar con fluidez, como entonces; y lejos del atasco que se vio en Alcorcón, donde los blanquiazules se adelantaron y no supieron gestionar su ventaja.

El club había activado promociones especiales para incentivar la afluencia de espectadores, pero el aplazamiento traerá consigo una importante merma en el número de asistentes. Llegar a los 10.000, casi una quimera.