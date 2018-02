El Vega Lagunera Adareva salió derrotado de su visita a la cancha del MagecTías. Las tinerfeñas, pagaron muy caro, su mal primer cuarto. Las visitantes, no consiguieron dar con la tecla en los primeros minutos del partido, y se fueron quince abajo. Luego, la reacción no fue suficiente y sumaron una nueva derrota a su casillero particular. Por otra parte, el Ciudad de los Adelantados Clarinos cayó derrotado en su feudo ante el Picken la Cuina Claret, por 68-76.