¡Feliz cumpleaños Tenerife Masters!

El Club Tenerife Masters está de celebración. 25 años contemplan a un colectivo que puede presumir de ser uno de los mejores equipos de natación de España, y por que no decirlo, del mundo. Presidido por Marcos Cabrera, un buen grupo de deportistas que han defendido y que defiende en la actualidad los colores del Tenerife Masters se reunieron para hacerse la foto conmemorativa oficial de las bodas de plata, un acto que tendrá continuación la próxima semana en el Casino de Santa Cruz de Tenerife.



Fue en el año 1993 cuando una de las figuras más importantes de la natación tinerfeña de todos los tiempos, Concepción Fernández de Misa, dio forma con un pequeño grupo de nadadores a un club que quería aglutinar a los que en otros deportes se conocen como veteranos. La natación máster se había iniciado apenas un par de años antes en España y desde Tenerife nació una entidad que con el paso de los años ha ido aumentando un palmarés que pocas entidades de las Islas puede contar. La filosofía del Tenerife Masters es sencilla: gira en torno a la natación y la competición pero sin olvidar otros valores. De hecho, tal y como reza en la página web del club, "independientemente de los objetivos puramente deportivos, nuestro club persigue desempeñar labores sociales entre sus integrantes, destacando aumento de la autoestima, integración, super

Jesús Domínguez Grillo

ación de enfermedades, promoción de la actividad física como hábito de vida saludable en personas de edad avanzada; así como con colectivos en riesgo de exclusión social, colaborando y participando en acciones o eventos".El Club Tenerife Masters lo forman esta temporada en torno al centenar de nadadores entre los 20 y los 90 años -hay dos integrantes de la modalidad +90:-. Aunque la mayoría de sus integrantes son residentes de la isla de Tenerife, también hay nadadores que residen en otras islas, Península e incluso en el extranjero, y que compiten bajo el nombre del club tinerfeño. La Piscina Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife sirve de escenario de reunión para los nadadores del Tenerife Masters, que también se entrenan en otras piscinas de la geografía insular."La natación máster empezó en España en los años 90 y creo que el primer Campeonato de España fue en 1991. El Tenerife Masters nació en 1993 y no creo que haya muchos clubes dedicados solo a la natación máster que lleven más tiempo que nosotros.", advierte Marcos Cabrera justo después de posar junto a sus compañeros para la posteridad.Cabrera suele decir que el Tenerife Masters es el "mejor equipo del mundo mundial". Lo explica con mucha claridad: "siempre lo digo porqueCreo que esa es una de las características que marcan a nuestro club y ha sido la que ha propiciado que hayamos podido llegar aquí tras todos estos años con los éxitos que hemos ido consiguiendo".De la extensa nómina de nadadores que han pasado por el club en dos décadas y media, el actual máximo responsable del Tenerife Masters recuerda con cariño, sobre todo, a "" y de ellos nombra a ", un grandísimo nadador que tuvo varios récords mundiales y que creo que todavía tiene vigente alguno como récord de Europa; y por supuesto a, nuestra fundadora y una nadadora espectacular. Seguro que estarían ahora mismo batiendo récords del mundo". Del equipo 17/18, Cabrera explica que "no podemos olvidar que en estos momentos tenemos a varios nadadores que han sido medallistas en los últimos Campeonatos del Mundo celebrados en Budapest como Paco García y Amparo Martínez o que muchos de nuestros deportistas tienen hoy en día los récords de España de sus respectivas categorías, tanto en individuales como en relevos".Los proyectos más inmediatos del Tenerife Masters son la Liga de Primavera, que empieza el 10 de marzo. Pero de ahí al verano, un carrusel de competiciones. "Asistiremos alque organiza el CN Metropole como lo hemos hecho desde hace casi 20 años; estaremos en los, que este año se celebran enel 9 y 10 de junio; también iremos a loss, donde nuestro objetivo será subir al podio en las tres categorías como hicimos en los Nacionales de Invierno; y en septiembre una representación nuestra competirá en los", desgrana Marcos Cabrera. A todo ello se suman los nadadores del club especialistas en aguas abiertas, que participarán en la recién creaday en las diferentes travesías que se celebran a lo largo de 2018 en el Archipiélago.Presidente, pero también nadador en activo, Marcos Cabrera cree que el boom del deporte máster y en concretro de la natación, tiene fácil explicación: "La natación es un deporte que se puede practicar a cualquier edad y, además, es poco agresivo con el cuerpo si quitamos alguna pequeña lesión casi siempre en los hombros. Al ser en un medio acuático, las articulaciones no soportan impactos como en deportes y permiten que podamos estar nadando hasta los 90 años o más como se demuestra que nosotros mismos tenemos a dos nadadores que superan esa edad. Todo ello, unido a que, hace que la natación máster tenga cada vez más practicantes".", bromea Cabrera.El 25 aniversario del Tenerife Masters vivirá el próximo sábado otro momento para el recuerdo. Según explica su presidente "porque cada cinco años hacemos diferentes actos. En este caso tiene un carácter especial porque".