El Adareva, ante un duelo clave, y el Clarinos busca su sexto triunfo seguido

Jornada clave para el Vega Lagunera Adareva. Tras acumular cinco derrotas seguidas y caer a la última plaza del Grupo B, las de María Sosa viajan hasta Lanzarote para medirse al Magec Tias (19:00 horas) y con la necesidad de sumar para no hacer de la salvación algo imposible. Las laguneras no pueden permitirse más tropiezos y para ello deben recuperar una mejor versión de algunas de sus jugadoras más importantes, en especial Nanna Pool e Ijeoma Ofomata. Por su parte, el Clarinos Ciudad de los Adelantados recibe (20:30 horas, Juan Ríos Tejera), al Picken Claret, ahora mismo rival directo en la lucha por los cuatro primeros puestos. Se miden dos conjuntos que acumulan cinco victorias seguidas, aunque las laguneras tienen dos triunfos de ventaja. En caso de levantar el average particular (las isleñas cayeron en la primera vuelta 65-59) el cuadro de Claudio García se consolidaría en la cuarta plaza.