Lete cree que para que las ventanas se arreglen "hace falta voluntad"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, subrayó ayer jueves que principalmente "hace falta voluntad" por parte de las partes implicadas para encontrar una solución al tema de las ventanas FIBA y afirmó que era "lamentable" que España juegue esta misma tarde mientras se disputa un Clásico de Euroliga. "No me gusta hacer de brujo aunque sea gallego, creo que es una cuestión de voluntad y que se sienten las partes", aseguró Lete en los Desayunos Deportivos de Europa Press. De todos modos, el máximo responsable del CSD calificó de "lamentable que mientras la selección juega en Minsk haya un Barça-Real Madrid de Euroliga" y por ello pidió "reformular" el tema de las ventanas. "Tampoco me gusta que no puedan venir los NBA, que son el 80 por ciento de la estructura del equipo porque todos queremos la mejor de las selecciones", remarcó. "He intentado hablar con instancias europeas, la FIBA y la Euroliga para encontrar una solución. Es sencilla, pero hace falta voluntad de llegar a un acuerdo", sentenció el mandatario.