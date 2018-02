"Había que atajar el problema a tiempo, no cuando no tuviera solución"

Con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso directo (cinco frente a uno del colista), y aprovechando el parón liguero del pasado fin de semana, el Automotor Canarias Echeyde sorprendió con un inesperado, al menos de puertas hacia afuera, cambio de entrenador. Tras casi ocho años en el club capitalino Juan Pablo Sánchez daba un paso al costado (de forma consensuada con el club) y era sustituido por Fernando Curto, hasta la fecha ayudante, y responsable de la cantera de la entidad chicharrera. Ayer, a solo dos días de un duelo vital (para evitar definitivamente el descenso directo y mantener vivas las opciones de evitar la promoción) ante el CD Waterpolo Navarra (12:00 horas, Piscina Acidalio Lorenzo), el presidente explica los motivos de este giro de timón. "Se había acabado un ciclo y tomábamos esta medida ahora o te arriesgabas a fallar en la promoción", significaba ayer el dirigente isleño.

Al menos desde fuera sorprende un poco el cambio de entrenador...

Bueno, fue una decisión que se tomó entre los dos. No es que hubiera nada fuera de lo normal, pero se había acabado el ciclo. El gran hándicap al que nos enfrentábamos este año era el apenas ganar partidos cuando llegábamos de cinco temporadas en las que prácticamente lo ganabas todo. En esa época se entrenaba de una manera determinada y mientras los resultados eran buenos no pasaba nada, pero ahora la exigencia en División de Honor era mayor y Juan Pablo siguió con el mismo ritmo de Primera. Y cuando no se ganan partidos el jugador se va viniendo abajo, y gestionar eso... Todo deriva en una situación que no esa nada buena.

Pero conociendo los objetivos y limitaciones del club, incluso la victoria frente al Molins de Rei, rival directo por la permanencia, tenía la pinta de ser un importante bálsamo...

Sí, claro. Pero después el día a día te pone en su sitio. Ese triunfo estuvo bien, pero ya ahí hubo fallos, y se produjeron más todavía en el partido de casa contra el Real Canoe, en el que la plantilla no mostró una buena cara. Ante esto o despides a todos los jugadores o fuerzas a que el entrenador se eche a un lado...

¿Entiendo que la plantilla no estaba en su mejor momento de rendimiento?

En absoluto. En lo físico también, pero sobre todo en lo anímico. Nosotros no nos podemos permitir el descender por lo que, o tomabas esta medida o te arriesgabas a que si llegabas a la promoción y ahí la encharques. Más vale atajar el problema a tiempo que luego cuando igual no tuviera solución.

Dado que se trataba de un tema de dinámicas y del día a día, ¿no era mejor el buscar a alguien de fuera como sustituto?

Eso es casi imposible. Esto no es como el fútbol ya que entrenadores de waterpolo hay contados con los dedos de una mano, además de que nosotros no tenemos la coyuntura para poder hacer eso. ¿Y para qué me voy a traer uno de fuera si lo tengo aquí en casa? Hemos tirado de Fernando Curto.

¿Y qué puede aportar Curto?

Pues un poquito más de seriedad y disciplina, sobre todo porque hay jugadores que necesitan que se la impongas porque no son capaces de hacer las cosas de forma automática. Y sobre todo por cambiar, porque al final los ciclos de los entrenadores llegan a unos cinco años y Juanpa llevaba más. Espero que no nos hayamos equivocado y podamos competir.

Y en estos días de preparación, ¿se ha apreciado ese cambio?

La verdad que me he querido mantener un poco al margen para no interferir en el día a día. Sí he hablado con algunos jugadores y me han dicho que se ha aceptado el cambio y que la plantilla está motivada. El sábado veremos si es cierto.

¿También se puede descartar cualquier tipo de fichaje de jugadores para este tramo final?

Imposible igualmente. De hecho hemos tenido tres bajas que se notan, las más recientes las de Alberto Pavón y Esteban Gómez, ambas por temas disciplinarios.

¿Y hay material suficiente para poder afrontar las jornadas que restan?

Sí, sí, sí. La pérdida de Esteban Gómez es importante porque se trataba de un zurdo, pero creo que la podemos solventar. Además le estamos dando paso a un par de jugadores de la cantera.

Sobre el partido de este fin de semana, ¿el no ganar significa decir adiós por completo a las opciones que pueda haber de evitar incluso la promoción?

No ganar lo dejaría casi imposible, sí. Tenemos un par de oportunidades en nuestra piscina, sobre todo las del Navarra y la del Catalunya. Ya luego contra el Sant Andreu y el Barcelona se me antoja muy, muy complicado. Lo bueno es que contra el Navarra empatamos allá, por lo que ganar sería llevarnos el average particular.