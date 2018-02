Javi Beirán: "Estoy encantado de poder ayudar en lo que me pidan"

Javier Beirán anda como un niño con zapatos nuevos. A sus 30 años, y tras dos intentonas fallidas a causa de sendas lesiones, el alero del Iberostar Tenerife, tiene la ocasión mañana de debutar con la selección absoluta. "Estoy encantado", dijo ayer sobre su presencia a las órdenes de Sergio Scariolo. "A los que no estuvimos en la primera ventana nos han recibido con los brazos abiertos. En noviembre ya demostraron ser un equipazo, y ahora tenemos que adaptarnos lo más rápido posible, tenemos pocos días de entrenamientos, pero yo encantado de estar aquí y poder ayudar", explicó el exterior del cuadro canarista.

Destaca Beirán "el buen ambiente" se respira en la concentración. "Es diferente a lo que tenemos en los equipos, es un grupo muy bueno, que enseguida asimila los conceptos sabiendo que sólo tendremos tres días y medio antes de viajar y preparar dos partidos importantes", comentó ayer sobre la salida a Bielorrusia y el duelo contra Montenegro del domingo en Zaragoza. "El equipo afrontará estos partidos con la misma mentalidad que en la primera ventana, con humildad. Sabemos que es complicado ganar fuera de casa pero tenemos un gran equipo y si hacemos las cosas bien lo podemos conseguir", sentenció Javi.

Para el dorsal 33 aurinegro el estar en esta lista de 16 es "un premio y una satisfacción muy grande" y su intención en estos encuentros es "aportar todo lo que pueda". "Aquí lo primero es el equipo, no lo individual, y yo quiero aportar todo lo que pueda, en ataque y defensa, para ayudar a conseguir las dos siguientes victorias en el grupo", puntualizó sobre el papel que le ha solicitado Scariolo. "Me ha pedido que haga lo mismo que me ha hecho llegar hasta aquí, las cosas sencillas", concretó Beirán, todavía feliz con la dulce resaca por haber llegado el pasado fin de semana a la semifinal de la Copa del Rey y "haber hecho historia con el club". "Ahora estar con la selección es un orgullo y una satisfacción muy grandes", añadió.

Mientras, Álex Suárez, que llegaba a la concentración para sustituir a Albert Oliver, también admitió estar "muy ilusionado". El ala pívot del Tecnyconta Zaragoza recalcó que su intención de "aprender cada día de este grupo de jugadores". Para Suárez, el partido de mañana ante Bielorrusia "será complicado". "Ellos juegan en casa y seguro que tienen algo preparado", dijo. Además, el cuatro de la selección considera "factible" vencer en Minsk, porque el grupo "está trabajando bien y sabemos que a partir de la defensa llegará todo". Respecto a la convocatoria, Álex considera que pese a que le sabe mal haber entrado por la lesión de su compañero Albert Oliver, "la llamada es una oportunidad".