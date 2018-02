Los Beirán, posible cuarta pareja padre-hijo con España

MiniJavi Beirán comparecía ante la prensa ayer tras el entrenamiento llevado a cabo por la selección en Guadalajara. Una práctica en la que estuvo presente el padre del alero canarista, José Manuel, otrora internacional y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, y también jugador del Tenerife Nº1. En caso de debutar este fin de semana Javi se convertiría en el cuarto español en suceder a su padre con la elástica de la selección. Soler, Jofresa y Laso son los apellidos que lo anteceden. "Es un orgullo para mí y para mi familia", señalaba el aurinegro, al que la presencia de su progenitor (psicólogo deportivo en la actualidad) no le perturba lo más mínimo. "Él no me exige nada, solo me anima a que me lo pase bien y haga lo que hago habitualmente", expresó al respecto.