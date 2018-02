Así es el R.S.18, el nuevo coche de Carlos Sainz

La escudería Renault ha desvelado este martes el diseño del nuevo R.S.18, el coche con el que el español Carlos Sainz y el alemán Nico Hülkenberg disputarán el próximo Mundial de Fórmula 1.



A través de una presentación 'online', el equipo francés descubrió el monoplaza para competir en el campeonato 2018, que mantiene los tradicionales colores amarillo y negro de los últimos años, así como el característico rombo de Renault en el morro junto con una pequeña bandera de Francia.







The first official photo of the Renault R.S.18 ??#LaRS18IsComing #RS18 #RSspirit pic.twitter.com/iM9H25wOlf