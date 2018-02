Objetivo: un Tenerife más intenso

Joseba Etxeberria está empeñado en sacar el mejor provecho al rendimiento del CD Tenerife. En ese cometido, considera vital que su escuadra se aplique con la máxima intensidad posible en cada partido. Y ese sentido, entiende que para lograrlo sus pupilos han de ejercitarse igual. Uno de ellos, Juan Carlos, admite que eso se ha convertido en una obsesión para el nuevo técnico blanquiazul, lo cual aplaude, ya que, a su juicio, es lo que ha tratado de hacer su equipo toda la temporada.

El futbolista gallego reconocía este martes que "incluso en los rondos del comienzo de cada entrenamiento el míster está muy encima de nosotros, así como en cada tarea". "Es algo que viene bien, que nos apriete, porque ese precisamente era uno de nuestros problemas de la temporada. Quiere que apretemos y seamos intensos. Y creo que vamos por el buen camino", agregó al respecto.

Acerca de la llegada al banquillo tinerfeñista de Etxeberria, el centrocampista coruñés declaró que "a cada técnico le gustan sus cosas", como en este caso, apuntó, "entrenar por la tarde antes del partido", que es lo que hará el Tenerife este sábado, en la víspera del encuentro que disputará el representativo frente al Lugo. Y los jugadores nos adaptamos. Eso sí, Juan Carlos señaló que "el ambiente es bueno y con el nuevo míster los entrenamientos son amenos y se llevan bien". "El grupo está animado para afrontar este último tramo", completó.

Juan Carlos aseguró que ha acogido en buena predisposición la llegada del nuevo entrenador. "Un futbolista siempre quiere jugar, pero el equipo ha demostrado que tiene una gran plantilla y, aunque yo trabajo para ponérselo difícil al entrenador, lo importante es que el equipo funcione juegue quien juegue", indicó. El profesional gallego no se consideraba "titular indiscutible" con José Luis Martí, ya que, según cuenta, antes también se lo tenía que "ganar semana a semana". "Cada entrenador opta por unos jugadores pero hay cambios cada semana y yo lo que tengo que hacer es centrarme y demostrar, cuando me toque jugar, que puedo estar en el once". Por último, reconoció que aún no han tenido tiempo de hablar mucho sobre el Lugo, próximo rival del representativo. Pero de lo que sí está convencido es de que no les vale otra cosa que ganar. "Empiezan las finales en casa, donde hay que apretar para lograr el triunfo", manifestó.

Juan Carlos comentó este martes que aún es pronto para que se vea el Tenerife que le gustaría a Joseba Etxeberria. "Vamos por el buen camino y el míster lleva dos semanas. En el primer partido, ante el Córdoba, se vio a un buen equipo y en Alcorcón sí que se percibieron ciertas carencias. Necesitamos un poco más de tiempo para que el míster termine de explicar lo que quiere pero seguimos una línea anterior de continuidad", indicó el futbolista blanquiazul.

Para Juan Carlos, "la temporada va pasando, prácticamente se va terminando febrero y ya no se puede dejar escapar más partidos", eso sí "no para un objetivo concreto", puntualiza, "sino siendo consciente de que hay que ir partido a partido". E insiste en que donde se juega el Tenerife la Liga es en el Rodríguez López.