El 'Mapfre' recorta millas a sus rivales y espera su oportunidad

El Mapfre, embarcación española en la Volvo Ocean Race, ha reducido más de 75 millas la distancia con el nuevo líder de la sexta etapa, el Team Sun Hung Kai Scallywag, a pesar de la inestabilidad meteorológica en las últimas horas, que ha afectado a la flota camino de la meta en Auckland (Nueva Zelanda). Ahora, los de Xabi Fernández, sextos y últimos, han estrechado el margen con Dongfeng a menos de 4 millas. Todo ello en una jornada en la que las velocidades de la flota variaron entre los 6 nudos del entonces líder AkzoNobel y los 13 del Brunel, con 12 para los españoles.

A primera hora de este domingo, el hongkonés Scallywag arrebataba el liderato al holandés AkzoNobel, después de que los de Simeon Tienpont quedasen atrapados bajo una nube mientras los de David Witt continuaban a buen ritmo por el oeste. El patrón del Mapfre, Xabi Fernández, resaltó el buen trabajo de ambos equipos. Scallywag y AkzoNobel han hecho un trabajo increíble. Sólo puedo esperar que se detengan nuevamente y tengamos la oportunidad de atraparlos", indicó. El Mapfre ha reducido en las ultimas 24 horas 75 millas, de 237 a 161, su diferencia con la cabeza de la flota, aunque el jefe de guardia Pablo Arrarte reconoce que "no es ideal". "Las decisiones que hemos tomado y el encontrarnos ahora aquí en parte ha sido por mantenernos cerca de Dongfeng. Hemos tenido una guerra particular entre nosotros dos y eso nos ha llevado a ir a sitios que a veces no eran los adecuados, y la verdad es que también es lo que nos interesa", dijo el cántabro.

"Ahora mismo, en puntos, son los rivales más cercanos y tenemos que estar seguros de que no hay una gran diferencia en una etapa tan complicada como esta. Intentaremos seguir navegando al máximo", concluyó Arrarte.