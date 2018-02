El Granadilla pone el juego y la Real Sociedad se lleva los puntos

La UD Granadilla Tenerife Egatesa perdió en la Palmera pese a que dominó y desarrolló un gran juego durante todo el partido. Dos goles de la Real Sociedad, alejan a las blanquiazules de la tercera plaza. Desde el principio del partido se notó lo que estaba en juego para las blanquiazules: la tercera plaza. Tanto Granadilla Egatesa como Real Sociedad salieron a tumba abierta, en busca del gol, sin contemporizar. Las locales golpearon primero, con un cabezazo de Vatafu que Mariasun paró sin problemas.

A continuación, volvió a tenerla el Egatesa con un córner lanzado por Pisco que atrapó la meta visitante. Y, por tercera vez consecutiva, hizo lo propio Silvia Doblado para terminar la jugada Estella enviando el balón por el lateral de la portería. A partir de ese instante la Real Sociedad buscó la contra y pudo llegar a portería rival con una jugada personal de Beltrán que terminó en manos de Pili.

Con las fuerzas equilibradas, el dominio en este periodo se decantó del lado local, teniendo dos claras ocasiones de adelantarse las blanquiazules. La primera oportunidad con un magistral lanzamiento de Ayano Dozono desde la frontal del área. La segunda, Patri Gavira con un chut desde el borde del área que rozó el palo de Mariasun. Sin más ocasiones se llegó al descanso en tablas. Tras la reanudación, salió la Real Sociedad a presionar y le costó al Egatesa tomar el pulso del partido. Avanzado el juego Toni Ayala fue el primero en mover ficha dando entrada al terreno a Sara Tui para recuperar el centro del campo y a Kokito, ganando en la línea ofensiva.

Sin embargo, la Real Sociedad no se relajó y tras un cabezazo, Pili bloquea y el esférico se queda muerto en la portería que Leire no duda en rematar anotando el primer tanto para las visitantes (71´). Intentó el Granadilla venirse arriba pero un zapatazo de Nuria Mendoza tan solo dos minutos después, se coló por la escuadra de Pili sentenciando el encuentro para las visitantes (73'). Desde ahí hasta el final las locales se echaron adelante en busca del contragolpe pero las dirigidas por Arconada se hicieron con el control del partido. El Granadilla Egatesa se aproximó al área rival pero no consiguió materializar el tanto deseado. Con el cero a dos se llegó al final en un encuentro irregular que se saldó con la derrota para las blanquiazules.