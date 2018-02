La cara b copera en clave tinerfeña

Jugadores, técnicos e incluso árbitros son los protagonistas que suelen acaparar gran parte de los focos mediáticos de un evento como la Copa del Rey. Sin embargo, para que la competición se lleve a cabo en las condiciones adecuadas es imprescindible también la labor de varios cientos de personas más. En la sombra, con un trabajo denodado y hasta en ocasiones no remunerado. En esta Copa 2018 más de una decena de tinerfeños se encuentran en este colectivo que permanece en segundo plano. Los más numerosos, los voluntarios, que en la mayoría de los casos, y pese a no parar de trabajar, se toman estos días "como unas vacaciones". "Ser voluntario implica compromiso. Poner nuestro granito de arena y estar al servicio del evento para tratar de que todo funcione; estamos aquí porque nos gusta el baloncesto y eso da mucho orgullo", resume María Bento, a modo de definición, el concepto de lo que es ser voluntario en una competición de este tipo. Ella es una de las más veteranas en este colectivo, pero al igual que los que se estrenan, ya está deseando que llegue la siguiente cita de este calibre.

Como su propia explicación entraña el papel de voluntario no reporta contraprestación económica alguna. Todo lo contrario. "El desplazamiento, el alojamiento y la manutención corren por nuestra cuenta", reconoce María, que se toma estos días como "unas vacaciones con las que desconectar y hacer lo que te gusta a la vez que tienes el privilegio de participar en un evento de esta categoría". Un razonamiento generalizado, tal y como apunta también David Dorta, que acaba de vivir su cuarta Copa del Rey. "Al final esto te llena y te sientes orgulloso. Conoces gente y tienes un compromiso con un grupo. No todo es el dinero, sino que reconforta más el pasarlo bien", comenta, independientemente de la labor que toque desempeñar. "He estado en varias zonas y todas son gratificantes", recalca la misma fuente.

Lo que significa ser voluntario se puede entender por las palabras del propio David. "Tengo 39 años, pero esto engancha tanto que parece que soy un chavalín", reconoce. Voz experimentada que no difiere con lo que sienten otras tinerfeñas que arrancan en estas lides. Como por ejemplo Fátima Cuesta, voluntaria desde la Supercopa 2017. "Elegí ser voluntaria porque me parecía una forma de seguir ligada con el mundo del baloncesto y vivirlo de otra manera, desde dentro; y por supuesto que compensa serlo, porque sabes que gracias a ti funciona el evento, la competición, y toda esta magia", señala.

Fátima destaca la "buena predisposición que tienen siempre los superiores", pero sobre todo "el buen rollo y la ayuda que nos damos los unos a los otros". Y en eso es vital el sistema de convivencia a lo largo de casi una semana. No solo en el pabellón, sino también fuera de él. "Tratamos de concentrar a todos los voluntarios en un albergue o en una residencia universitaria, primero porque es muy divertido el estar todos juntos y también porque nos consiguen unos precios algo más asequibles", explica María Bento sobre una organización que igualmente tiene sus riesgos. "Aunque estés reventado siempre te acaban convenciendo para que nos demos una escapada por la noche; al final duermes tres horillas y otro afrontas día más?", admite David Dorta.

Como Fátima, María Báez cumple su "segundo año" de voluntaria en un evento de la ACB. "Me gusta hacer cosas sin ánimo de lucro porque pienso que es algo que te hace ganar mucho como persona, y también me he metido a esto porque además así sigo conectada con el baloncesto", comenta sobre su faceta como jugadora y también entrenadora. Al igual que el resto de sus compañeros, el no ver ni un duro queda más que "compensado" porque "además del aprendizaje ganas a compañeros maravillosos de toda España y que al final acabamos formando una familia". "Sientes que has ayudado a que un evento tan grande e importante salga adelante", añade.

Las tinerfeñas que se estrenaron en esta Copa del Rey 2018 son Carla Brito y Sandra Rodríguez. "Creo que todo amante del baloncesto debe vivir una experiencia así de enriquecedora", señala la primera, que de su debut dice quedarse con "los aficionados y con toda la gente con la que he podido compartir grandes momentos". Sandra, por su parte, se expresa en la misma línea, y destaca "el poder vivir y sentir el orgullo que tiene cada afición y cada equipo por disputar estos partidos". Ambas, como el resto de sus compañeros de fatigas, añaden una coletilla tan recurrente pero a la clarificadora. "Espero haber aportado mi grano de arena". Es el fin primordial de cualquier voluntario. Y la Copa del Rey 2018 tuvo su cuota de arena tinerfeña.