Cruel despertar al sueño aurinegro

El Iberostar Tenerife no merecía despertar de su bonito sueño. De su adquirido derecho a soñar con algo muy grande. Tras un duelo de cuartos de final sobresaliente y 27 minutos de mucho mérito ante el todopoderoso Real Madrid (49-50), los laguneros se colapsaron por completo ante la defensa blanca y vieron como se le escapaba cualquier opción de dar otra machada y meterse en la final. Un parcial de 0-14 (49-64), pero sobre todo un pobre 2/21 en triples condenaron a los isleños. Katsikaris había logrado endurecer el juego y hacer que su rival no estuviera cómodo con el objetivo de mantenerse en partido, pero en cambio la manta no le dio para taparse del todo y vio como los suyos incluso empeoraron el registro de hace dos días desde el 6,75 (4/20), culpa también de una pegajosa marca individual blanca sobre jugadores como Vasileiadis y White. Y ante esa falta de equiibrio, ganarle al Madrid acabó siendo un imposible.

En los compases iniciales pareció imperar la ley de Edy Tavares. El caboverdiano intimidó atrás, reboteó en los dos aros, hizo de perfecta pantalla para sus compañeros y produjo debajo de la canasta. Pero el pívot se vio solo en su cometido (2-4) y eso hizo crecerse al Iberostar, al que no le había importado gastar tres faltas en menos de dos minutos con tal de que su rival no estuviera cómodo. Estabilizado el vendaval del interior africano y pese a no estar nada acertado en el tiro exterior (0/4), los de Katsikaris dieron con la tecla: tanta o más actividad defensiva que en el partido del jueves, y mucha paciencia a la hora de mover el balón en ataque y dar con el hueco dentro pese a que como stopper hubiera un 2,21.

Atrás, los canaristas lograron colapsar a los blancos (condenados también por su pobre 1/11 en triples), mientras que delante, Tobey era el encargado de rematar las acertadas circulaciones. Posteando, cortando, a media distancia e incluso cortando su mala racha en el triple, los de isleños movían a su antojo a los blancos con un parcial de 11-2 (17-9). Los blancos trataban de sobrevivir gracias a sus rebotes ofensivos (pese al 13-10 colectivo) ante la ausencia total de fluidez (cero asistencias en el primer cuarto frente a las seis de los laguneros). Una espesura en la que mucho tuvo que ver el deseo defensivo de los canaristas, capaces de dejar en solo 11 puntos en un cuarto al mejor ataque de la competición (25 a 8 en valoración).

Con la recuperación de Ayón, el Madrid parecía tener muchos más argumentos para revertir la situación al entrar en escena la segunda unidad. Y de hecho Rudy y Doncic rompieron la nefasta racha blanca desde el perímetro. Pero al contrario que seis días atrás, el vigente campeón copero encontró una mayor contestación, especialmente de la mano de un hiperactivo Fran Vázquez, capaz de convertir prácticamente todo lo que cayera en sus manos. Los isleños habían llevado su renta hasta casi la decena (26-17), aunque ahí ya el cuadro de Pablo Laso era otro atrás, hasta el punto de que cada tiro de los canaristas llegaba al filo de la posesión de 24 segundos. Jugaban al borde del precipicio los isleños, que aún así mantuvieron a buen recaudo su ventaja (34-28, 18').

Sin embargo, para doblegar a un adversario como el Madrid hace falta algo más que escapar. Un par de apariciones (delante y detrás) de Carroll, la clase de Doncic, las segundas opciones blancas (siete rebotes ofensivos y 10 puntos tras ellas) y, sobre todo el pobre porcentaje aurinegro, todavía peor que el del encuentro de cuartos: 1/12. Era ahora el Iberostar el cortocircuitado (36-37 tras un parcial de 2-9).

Pudieron llegar al menos los isleños en franquicia al intermedio (38-37) e incluso parecieron dar muestras de recuperación de ideas con la canasta de Tobey que abrió el tercer acto (40-37). Pero no. Los de Katsikaris no pudieron recuperar esa alegría y templaza delante y encadenaron, una tras otra, malas selecciones de tiro (40-43). Con San Miguel en el banco por tres faltas, Ponitka atado en corto y Vasileiadis incapaz siquiera de recibir un balón en condiciones, el Iberostar tuvo que recurrir a Vázquez. El gallego cortó una sequía de casi cinco minutos (42-43) y enlazó seis puntos seguidos (46-48).

Argumentos más que insuficientes en un debe canarista que seguía liderado por un nefasto día desde el 6,75: 2/17 tras el acierto de White para el 49-50. Y ahí llegó el bache definitivo. Por mucho que los laguneros supieron resolver, en la ecuación inicial, la defensa match up planteada de nuevo por Laso y que tantos quebraderos le supuso en el reciente duelo liguero. Pero cerca del aro a los tinerfeños se les hizo de noche por completo. Circulación espesa, errores en el tiro, pérdidas no forzadas, regalos en el pase? Demasiados obsequios juntos a un Madrid que no desaprovechó la ocasión para despegarse: la calidad de Doncic, el acierto exterior y los problemas que generó Laso apostando por dos pequeños (Thompkins y Randolph) dentro de la zona. El resultado, un parcial de 0-14 que fue definitivo: 49-64, 32'.

Ni un parcial de 6-0 con la reaparición de Tobey abrió un pequeño resquicio a la esperanza (55-64, a 5'40". Enseguida respondió el Madrid con un 0-8 (55-72) para darle la puntilla a un conjunto isleño que había mantenido con viva su particular sueño durante casi tres cuartos para acabar rendido a la evidencia. Quizá por eso de ver que sus anhelos podían convertirse en realidad, los laguneros acabaron completamente colapsados y muy lejos de las prestaciones que tan brillantemente le habían traído hasta esta Copa y además catapultado a sus primeras semifinales. Un lunar que no debe empañar una nueva gesta en aurinegro. Un final que ojalá se repita a menudo porque significará que los isleños siguen instalados en el grupo más selecto del basket nacional.