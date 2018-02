El Dimurol Libby's recupera la sonrisa en Menorca

Alegría blanquiazul en tierras menorquinas. El CV Fachadas Dimurol Libby's logró sanarse y reencontrarse con las buenas sensaciones después de vencer a domicilio al Avarca de Menorca por 1-3. La escuadra tinerfeña supera así con éxito un examen de alto nivel y consigue mantenerse en lo alto de la Liga Iberdrola.

Conscientes del desafío que suponía y la exigente lucha por entrar en los deseados play off por el título, ambos conjuntos salieron con las ideas muy claras al duelo y fueron a la par en los primeros compases del mismo (9-9). No obstante, con la intención de remediar los errores de la pasada jornada, el Dimurol Libby's no dudó en aprovechar esta nueva oportunidad para demostrar su solidez en la red y desplegar así su juego. El equipo tinerfeño logró llevarse el primer set a su favor por 20-25.

La aptitud de las menorquinas cambió en el siguiente periodo, y lejos de amilanarse, buscaron con insistencia la reacción para darle así la vuelta al electrónico a través de su potencial en ataque (12-8). El Dimurol Libby's no le dejaría las cosas tan fáciles, y la brillante aportación de Natalia Kvas sería pieza clave para ampliar su ventaja en el marcador general (20-25). El Avarca no estaría dispuesto a perder su última carta y apretaría los dientes en defensa en el tercer set. La gran actuación de la argentina Maira Westergaard llevó a las pupilas de Bep Llorens a dar esperanzas y adjudicarse el parcial por 25-22.

La lucha estaba servida. Las menorquinas no bajarían los brazos en ningún momento con el objetivo de forzar el tie-break, pero el trabajo coral canario, liderado por una efectiva Kyra Holt, serviría para cerrar el choque con una victoria de peso (21-25).

Por su parte, el Arona Tenerife Sur logró una nueva victoria, en esta ocasión en la siempre complicada pista del Haro Rioja. En un entretenido e igualado encuentro, las jugadoras de Romina Lamas se impusieron por 2-3. El Haro Rioja empezó fuerte y fruto de sus aciertos cayó el primer set a su favor (25-20). Reaccionó el Arona para poner las tablas en el marcador con un parcial casi perfecto (15-25), para luego seguir con la inercia y anotarse también el tercero (21-25). El conjunto local dio un paso adelante, mejoró en defensa y forzó el desempate (25-22). Pero el esfuerzo del Haro y el buen hacer del Arona facilitaron mucho las cosas a las tinerfeñas, que festejaron una nueva victoria al cerrar el partido por 6-15.