Los seguidores de la Copa del Rey, 'plantados' y sin guaguas

La primera jornada de la Copa del Rey 2018 de baloncesto que se disputa en Gran Canaria ha desatado las protestas de aficionados isleños y visitantes por la deficiente cobertura de transporte público que, a su juicio, han previsto la organización del evento y el Ayuntamiento capitalino.



Las críticas se han publicado en las redes sociales después de la experiencia vivida para acercarse y, sobre todo, para regresar desde el Gran Canaria Arena tras la disputa de los encuentros de la primera jornada entre el Valencia Basket - Iberostar Tenerife (jugado este jueves a las 18.00 horas) y el Real Madrid - Unicaja (a las 20.30 h).



Los comentarios negativos que, por ejemplo, se han publicado en la red social Twitter no dejan a la organización del evento deportivo muy bien parada. Los aficionados ponen el foco en la ausencia de guaguas gratuitas tal y como ocurrió en el torneo que se celebró en la isla en 2015, y que el transporte público (Guaguas Municipales y servicio de taxis) tampoco ofrece un dispositivo especial adecuado a la demanda de los seguidores que presencien los encuentros en la cancha de Siete Palmas.





Las guaguas amarillas, en su línea de descontar a la gente. Ahora también durante la #CopaDelReyACB „ ProfesorA Von Drake (@PeroCoory) 16 de febrero de 2018

Deficiente transporte de esta #CopaDelReyACB , ningún autobús a la salida del Gran Canaria Arena. Mucho que aprender de Coruña y Vitoria. „ Rosa Maria Redondo (@PsicologaDeport) 16 de febrero de 2018

Lo de transportes ayer #CopaDelReyACB tras partidos es de traca. Tripartito no se https://t.co/Y946DKLnnF taxis con prioridad ni @GuaguasLPA suficientes „ Angel Sabroso (@sabrosoangel) 16 de febrero de 2018

Muy preocupados con la imagen que estamos dando a las aficiones con el pésimo dispositivo de transporte público preparado por el Tripartito. Multitud de quejas de los asistentes #CopaDelReyACB @GuaguasLPA pic.twitter.com/KNAeeJbqxe „ Populares LPGC (@PPLPGC) 16 de febrero de 2018

hola @GuaguasLPA, podriais explicar el servicio de mierda que habeis puesto para la copa del rey? por que son las 11 y 200 personas estan en felo monzón esperando ser llevadas a Santa Catalina o Teatro. „ franciscomedrano (@medranoborja) 15 de febrero de 2018

señor @HidalgoAlcalde, podría explicar el servicio de mierda de guaguas/taxis que se ha establecido para la #CopadelRey ? „ franciscomedrano (@medranoborja) 15 de febrero de 2018

al ayuntamiento y a @GuaguasLPA todo lo q no sea el centro y la zona baja de la ciudad, le importa un pito. Con la cantidad de gente q vive en 7 palmas es increíble que haya q esperar hasta media hora para salir de ahí y lo de anoche, es d verguenza. Que imagen damos? „ Ana (@Ana7p) 16 de febrero de 2018

Por cierto, 'gran trabajo' de los responsables de Guaguas Municipales en el primer día de la #CopaDelReyACB Se ve que sus preocupaciones son otras... pic.twitter.com/aK064dn049 „ rafaleon (@rafaleonortega) 16 de febrero de 2018

Si ya los fans del baloncesto que acudieron a algunos de los dos partidos de la jornada inaugural del torneo tuvieron que padecer apreturas y esperar por no disponerse de guaguas suficientes para dirigirse al Gran Canaria Arena, los que más sufrieron fueron los del último partido y se vieron sin guaguas ni taxis para abandonar Siete Palmas pasadas las once de la noche de este jueves. Los aficionados sin coche hubieron de volver a casa armados de paciencia y a pie. Algunos señalan que, al menos, fueron 200 personas las que se quedaron 'plantadas' y sin transporte para regresar a la ciudad.De hecho, en Twitter hay fans que comparan la organización de la Copa en Gran Canaria en 2015 con esta, deficiente, de 2017 recién empezada, mientras otros indican que habría que tomar ejemplo de ediciones anteriores que se jugaron en La Coruña o en Vitoria.A las críticas por la deficiente organización del transporte público se ha sumado el PP capitalino, en la oposición en el Ayuntamiento. El concejal Ángel Sabroso, responsable de Movilidad en el grupo de gobierno precedente al actual Tripartito, califica "de traca" el dispositivo o, más bien, la ausencia de este.Los populares han expresado a primeras horas de este viernes su preocupación por la "imagen" que la ciudad ofrece a las aficiones llegadas desde todos los puntos de España apara disfrutar del torneo. "Pésimo dispositivo de transporte público preparado por el Tripartito", han asegurado en su perfil de la misma red social.El PP se hace eco en esa crítica del rechazo de otros aficionados en Twitter."¿Qué imagen damos", se pregunta otra seguidora que, además, recuerda que el problema del transporte público en Siete Palmas no es solo cosa que se padece con ocasión de los eventos deportivos.Por su parte, la empresa Guaguas Municipales informó a principios un día antes del comienzo de la Copa del Rey sobre su dispositivo especial habilitado entre el jueves 15 y el domingo 18 de febrero. directo desde el Auditorio (Fan Zone) en distintos puntos de la ciudad. En él se incluyen servicios lanzadera desde la Fan Zone del Auditorio Alfredo Kraus hasta el Gran Canaria. En esa información da cuenta que el regreso tras los partidos de cada jornada ofrece un servicio especial con dos vehículos, con una línea de destino en la zona del Teatro-Vegueta y la otra en el Parque Santa Catalina.